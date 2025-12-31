Он вовсе не мямля и не тряпка: вот почему Женя Лукашин скрывал Галю от своих друзей

«Иронию судьбы» любят смотреть не только в Новый год, хоть сам праздник уже и не за горами. Этот фильм давно стал больше, чем просто новогодняя комедия — это почти народная семейная история.

Но чем внимательнее пересматриваешь, тем больше находишь мелких странностей. Например, а вы замечали, что за весь фильм Женя Лукашин ни разу не сказал друзьям о своей невесте Гале? Почему он так её прятал?

Почему Лукашин молчал

В сценах с друзьями, особенно в бане, поведение Жени кажется странным. Миша, Саша и Павлик — близкие товарищи, с которыми у него давняя традиция встречаться перед Новым годом. Но они даже не знают, что у Жени есть невеста! Более того, он не рассказывает Гале, что собирается в баню, хотя ходит туда каждый год.

Причина проста: Галя моложе Жени на десять лет и явно привыкла командовать. Она уверена, что Женя никуда не денется, и ведёт себя соответствующе — отдает распоряжения маме, игнорирует друзей жениха и диктует правила. Лукашин понимал: если упомянуть баню, будет скандал, а уж приводить Галю в компанию друзей — тем более немыслимо.

Мужчина, который не хотел выглядеть подкаблучником

Принято считать Женю мягким и нерешительным, но это не совсем так. Он решается идти в баню, зная, что Галя этого не одобрит. Он дерётся с Ипполитом, отбивает Надю, уверенно разговаривает с её мамой и подругами. Лукашин не мямля, но рядом с Галей чувствует, что постепенно превращается в управляемого человека.

Именно поэтому в компании друзей Женя стремится быть самим собой — без Галиных правил и контроля. Он не рассказывал о ней и не знакомил её с Мишей, Сашей и Павликом, потому что хотел сохранить кусочек свободы и независимости, считает автор Дзен-канала «Горожанин о кино».

Писали о том, что даже сейчас можно зайти в дом к Лукашину и Шевелевой: раскрываем места съемок шедевра Рязанова «Ирония судьбы». А еще есть интересный тест: «Ирония судьбы» или «Бриллиантовая рука»? Отгадайте, из какого фильма эти легендарные цитаты.