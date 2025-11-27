Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Он существовал еще до начала вселенной: кто бог покемонов?

Он существовал еще до начала вселенной: кто бог покемонов?

27 ноября 2025 11:00
Кадр из мультфильма «Покемон 12: Аркеус и Камень жизни»

С ним связана особая история.  

Вселенная покемонов скрывает удивительную мифологию со своими божествами и легендами. Особое место занимает Аркеус — самый могущественный покемон, которого называют создателем этого мира.

Согласно преданиям, именно он сформировал реальность и породил других легендарных существ. Эта глубокая история превращает историю покемонов из простой детской забавы в сложную вселенную.

Кадр из мультфильма «Покемон 12: Аркеус и Камень жизни»

Аркеус обладает поистине божественной силой — он может принимать облик любого типа покемонов, оставаясь непревзойдённым существом. Согласно древним свиткам, он родился ещё до возникновения мироздания и долгое время хранил хрупкий баланс планеты.

Этот создатель не терпит предательства — любой, кто посмеет обмануть, столкнётся с его мощью.

Кадр из мультфильма «Покемон 12: Аркеус и Камень жизни»

Ранее портал «Киноафиша» писал, сколько сезонов у «Покемона» на самом деле.

Фото: Кадры из мультфильма «Покемон 12: Аркеус и Камень жизни» (2009)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
А ведь на экране это видно: Пикачу — это девочка или мальчик? А ведь на экране это видно: Пикачу — это девочка или мальчик? Читать дальше 25 ноября 2025
Когда же умер Пикачу? Ответ, который удивит тех, кто смотрел аниме с детства Когда же умер Пикачу? Ответ, который удивит тех, кто смотрел аниме с детства Читать дальше 25 ноября 2025
Сколько сезонов у «Покемона» на самом деле? Цифра уже больше, чем готовы услышать даже фанаты со стажем Сколько сезонов у «Покемона» на самом деле? Цифра уже больше, чем готовы услышать даже фанаты со стажем Читать дальше 25 ноября 2025
Сколько лет Кристоффу из «Холодного сердца 2»: он стал взрослым мужчиной на глазах у зрителей Сколько лет Кристоффу из «Холодного сердца 2»: он стал взрослым мужчиной на глазах у зрителей Читать дальше 28 ноября 2025
47-я серия «Маши и Медведя» набрала рекордные 388 268 264 просмотра — разбираем феномен «Крика победы» (видео) 47-я серия «Маши и Медведя» набрала рекордные 388 268 264 просмотра — разбираем феномен «Крика победы» (видео) Читать дальше 28 ноября 2025
Почему у Эльзы белые волосы: так было не всегда Почему у Эльзы белые волосы: так было не всегда Читать дальше 28 ноября 2025
«Леди Баг» врывается в аниме: Маринетт и Адриан вернутся в стиле чиби — все 52 серии покажут в один день «Леди Баг» врывается в аниме: Маринетт и Адриан вернутся в стиле чиби — все 52 серии покажут в один день Читать дальше 28 ноября 2025
Она — не просто Эльза: как на самом деле звучит полное имя ледяной королевы из «Холодного сердца» Она — не просто Эльза: как на самом деле звучит полное имя ледяной королевы из «Холодного сердца» Читать дальше 28 ноября 2025
Почему Эльза в «Холодном сердце» ходила в перчатках? Это не просто красивый аксессуар — вот для чего они нужны Почему Эльза в «Холодном сердце» ходила в перчатках? Это не просто красивый аксессуар — вот для чего они нужны Читать дальше 28 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше