Он существовал еще до начала вселенной: кто бог покемонов?

Вселенная покемонов скрывает удивительную мифологию со своими божествами и легендами. Особое место занимает Аркеус — самый могущественный покемон, которого называют создателем этого мира.

Согласно преданиям, именно он сформировал реальность и породил других легендарных существ. Эта глубокая история превращает историю покемонов из простой детской забавы в сложную вселенную.

Аркеус обладает поистине божественной силой — он может принимать облик любого типа покемонов, оставаясь непревзойдённым существом. Согласно древним свиткам, он родился ещё до возникновения мироздания и долгое время хранил хрупкий баланс планеты.

Этот создатель не терпит предательства — любой, кто посмеет обмануть, столкнётся с его мощью.

