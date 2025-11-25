Сколько сезонов у «Покемона» на самом деле? Цифра уже больше, чем готовы услышать даже фанаты со стажем

Франшиза живёт дальше — и счёт идёт уже не на десятки, а на эпохи.

Сколько сезонов «Покемонов» существует на самом деле, и почему цифры всё время путают даже тех, кто вырос на Пикачу?

По состоянию на ноябрь 2025 года ответ звучит так: классическая линейка закончилась на 25 сезонах, а новое продолжение под названием «Покемон: Горизонты» уже успело обзавестись двумя собственными сезонами.

Первые 24 сезона закрыли эпоху Эша Кетчума — она завершилась в 2023 году, когда герой наконец стал чемпионом. 25-й сезон стал финальным штрихом, аккуратно подведя итог всей истории.

В 2023 году стартовал «Покемон: Горизонты» — технически отдельный сериал, но сюжетно продолжающий вселенную. Сейчас он включает два сезона и готовит основу для новых персонажей и регионов.

Суммарно вышло уже больше 1000 серий, а полнометражные фильмы продолжают расширять историю ежегодно — параллельным курсом, как отдельные приключения мира, который давно перерос рамки обычного детского аниме.

