Он смотрел на жену и думал про королеву: кем на самом деле была Маргарита из «Мастера и Маргариты»

Героиня Булгакова — не портрет с одной натуры, а сложный монтаж любви, литературы и истории, который экранизации читают каждый раз по-новому.

Образ Маргариты в романе Булгакова давно разобрали по крупицам, но экранизации снова и снова возвращают зрителей к вопросу: кто вдохновил автора на создание одной из самых загадочных героинь русской литературы.

Елена Шиловская — сердце романа

Маргарита — это, прежде всего, Елена Сергеевна Шиловская, третья жена Михаила Булгакова. Их встреча напоминала сцену из фильма: оба были несвободны, но любовь оказалась сильнее всех обязательств.

Почти два года Елена держала обещание не видеться с писателем, однако случайная встреча всё изменила — она подала на развод и посвятила жизнь Михаилу Афанасьевичу.

Булгаков переносил в роман черты жены: её внешний облик, экспрессию, решимость и готовность идти до конца ради любви. Даже стремительность чувств Маргариты и её отчаянные реплики против врагов Мастера перекликаются с реальными поступками Елены, защищавшей мужа от критиков.

Литературные и исторические отзвуки

Но только Еленой образ Маргариты не исчерпывается. В героине есть отсылки к трагедии Гёте «Фауст»: как Гретхен спасает Фауста от ада, так и любовь Маргариты дарит Мастеру покой.

Булгаков добавил и королевские штрихи. На балу у Сатаны толстяк узнаёт в Маргарите «светлую королеву» — прямой намёк на Маргариту Наваррскую и даже королеву Марго, пишет дзен-канал arts_tobe - просто об искусстве. Образ сложен, многослоен и выходит далеко за пределы личной истории писателя.

Кино и вечная загадка

Каждая экранизация «Мастера и Маргариты» по-своему раскрывает героиню. В одних Маргарита — страстная женщина, готовая на всё ради любви, в других — символ внутренней свободы. Но ни один фильм не дал окончательного ответа на вопрос, кем она была в действительности.

Маргарита в булгаковском романе — это соединение реальной любви, литературных образов и исторических аллюзий. И именно поэтому на экране она каждый раз выглядит новой, заставляя зрителей снова искать разгадку её тайны.

