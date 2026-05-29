Он сильнее всех, но не непобедим: раскрываем главную уязвимость Хоумлендера из «Пацанов» (его-таки можно одолеть)

29 мая 2026 09:00
Кадр из сериала «Пацаны»

Но физическая сила тут совершенно не при чем.

Он летает, жжёт людей взглядом и улыбается так, будто мир существует только ради него. Хоумлендер из «Пацанов» — идеальный супергерой в форме американского флага и худший кошмар, который мог придумать человечество.

Но есть ли способ его остановить? Давайте разбираться.

Сильнейший из всех

Хоумлендер — не просто пародия на Супермена, а его страшный изнаночный двойник. Он может летать со скоростью ракеты, пробивать людей сквозь стены и плавить металл как масло. Его сила, скорость и неуязвимость делают его почти богом — и именно поэтому он так опасен.

В комиксах он швыряет истребитель одной рукой, в сериале — разрывает врагов, даже не повышая голос. Взрыв C4? Он успевает спасти человека за долю секунды, обгоняя ударную волну. Лазерный взгляд? Настолько мощный, что может разрезать самолёт.

Кадр из сериала «Пацаны»

Но сила — не главное

Настоящая мощь Хоумлендера — не в мышцах, а в его популярности. Он — лицо корпорации Vought, «бог в рекламе» и кумир миллионов. Его трансляции собирают больше зрителей, чем новости, а пропаганда делает его неприкасаемым.

Пока толпа обожает Хоумлендера, он бессмертен — ведь убить идею сложнее, чем человека.

Как его победить

Физически — почти никак. Пули, ракеты и суперсилы других «супов» ему нипочём. Но есть то, чего он действительно боится — осмеяния и равнодушия.

Хоумлендер живёт вниманием. Он должен быть центром мира. Стоит лишь разрушить его образ героя — и весь фасад рухнет. Без славы он — просто напуганный мальчишка с комплексом бога.

И да, в конце его не уничтожит ни лазер, ни Бутчер. Его убьёт тишина толпы, считает автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

Фото: Кадр из сериала «Пацаны»
Екатерина Адамова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
