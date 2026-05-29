Он сильнее всех, но не непобедим: раскрываем главную уязвимость Хоумлендера из «Пацанов» (его-таки можно одолеть)

Но физическая сила тут совершенно не при чем.

Он летает, жжёт людей взглядом и улыбается так, будто мир существует только ради него. Хоумлендер из «Пацанов» — идеальный супергерой в форме американского флага и худший кошмар, который мог придумать человечество.

Но есть ли способ его остановить? Давайте разбираться.

Сильнейший из всех

Хоумлендер — не просто пародия на Супермена, а его страшный изнаночный двойник. Он может летать со скоростью ракеты, пробивать людей сквозь стены и плавить металл как масло. Его сила, скорость и неуязвимость делают его почти богом — и именно поэтому он так опасен.

В комиксах он швыряет истребитель одной рукой, в сериале — разрывает врагов, даже не повышая голос. Взрыв C4? Он успевает спасти человека за долю секунды, обгоняя ударную волну. Лазерный взгляд? Настолько мощный, что может разрезать самолёт.

Но сила — не главное

Настоящая мощь Хоумлендера — не в мышцах, а в его популярности. Он — лицо корпорации Vought, «бог в рекламе» и кумир миллионов. Его трансляции собирают больше зрителей, чем новости, а пропаганда делает его неприкасаемым.

Пока толпа обожает Хоумлендера, он бессмертен — ведь убить идею сложнее, чем человека.

Как его победить

Физически — почти никак. Пули, ракеты и суперсилы других «супов» ему нипочём. Но есть то, чего он действительно боится — осмеяния и равнодушия.

Хоумлендер живёт вниманием. Он должен быть центром мира. Стоит лишь разрушить его образ героя — и весь фасад рухнет. Без славы он — просто напуганный мальчишка с комплексом бога.

И да, в конце его не уничтожит ни лазер, ни Бутчер. Его убьёт тишина толпы, считает автор Дзен-канала «Джедай из Шира».