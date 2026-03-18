Обещанного 12 лет ждут? 6 оправданий Джорджа Мартина, почему все еще не написаны «Ветра зимы» — фанаты в бешенстве

18 марта 2026 10:52
Кадр из сериала «Игра престолов»

Лютоволков воскресили, а книгу — нет.

Он придумал Вестерос и стал живым классиком еще при жизни, но для миллионов читателей Джордж Мартин давно превратился в автора одного бесконечного ожидания.

«Песнь Льда и Огня» должна была быть трилогией, затем семитомником, а в итоге намертво застряла на пятой книге. Шестые «Ветра зимы» обещают уже больше десяти лет — и каждый раз находятся причины, почему не сейчас.

Писалось медленно и не так

Мартин честно признавал: книга не готова. Он пропускал дедлайны, расстраивал редакторов и HBO, писал посты с одинаковым итогом — «я старался». Темп не устраивал даже его самого, а попытка успеть к сериалу окончательно провалилась.

Вместо продолжения — другая книга

В какой-то момент автор пообещал не отвлекаться ни на что, пока не закончит шестой том. Но вместо этого написал «Пламя и кровь». Книга вышла, стала основой для «Дома Дракона», а «Ветра» снова ушли в тень.

Спин-оффы важнее финала

Вестерос разросся, и Мартин увлекся расширением мира. Новые сериалы, новые повести, новые обязательства. Для читателей важен финал, для автора — вся вселенная сразу.

Лютоволки вместо глав

Когда в сети появились фото Мартина с «воскрешенными» лютоволками, шутки стали злее обычного. Наука смогла невозможное, а одна книга все еще нет. Сам писатель назвал «Ветра зимы» проклятием своей жизни.

Возраст и здоровье

Мартин больше не отмахивается от темы возраста. Он устает, жалуется на спину и не скрывает, что работать стало тяжелее. Шутит — но нервно, пишет автор Дзен-канала ShadowTavern.

Просто не в настроении

Самая честная причина прозвучала в интервью. Иногда он просто не хочет писать эту книгу. А без желания, по словам Мартина, она не будет закончена никогда.

За годы ожидания «Ветра зимы» перестали быть просто книгой. Они стали символом обещаний, которые автор больше не спешит выполнять. Мартин не врет — он действительно пишет, устает, отвлекается, живет и стареет. Но правда в том, что эта история больше не в центре его мира.

Фанаты ждут финал саги, а писатель живет в Вестеросе без финалов и дедлайнов. И, похоже, главный вопрос уже не в том, выйдут ли «Ветра зимы», а в том, готовы ли читатели принять вариант, где этой точки может не быть вовсе.

Ранее портал «Киноафиша» писал точную дату премьеры спин-оффа «Рыцарь Семи Королевств». Смотрите?

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Екатерина Адамова
Истина где-то рядом? Почему Малдер не спит в «Секретных материалах» и постоянно пересматривает один и тот же фильм Истина где-то рядом? Почему Малдер не спит в «Секретных материалах» и постоянно пересматривает один и тот же фильм Читать дальше 19 марта 2026
Не только соперница Тоси: у Анфисы из «Девчат» мог быть тайный роман сразу с двумя мужчинами Не только соперница Тоси: у Анфисы из «Девчат» мог быть тайный роман сразу с двумя мужчинами Читать дальше 18 марта 2026
Киллиан Мерфи назвал один из главных недостатков красавчика Томаса Шелби: «Она по-настоящему уродливая» Киллиан Мерфи назвал один из главных недостатков красавчика Томаса Шелби: «Она по-настоящему уродливая» Читать дальше 17 марта 2026
Николь Кидман рассказала о своей худшей постельной сцене: а ведь этот сериал был хитом HBO Николь Кидман рассказала о своей худшей постельной сцене: а ведь этот сериал был хитом HBO Читать дальше 17 марта 2026
Такого еще не было: в третьем сезоне «Дома дракона» для зрителей готовят «эксперимент» — кажется, он касается принца Дейрона Таргариена Такого еще не было: в третьем сезоне «Дома дракона» для зрителей готовят «эксперимент» — кажется, он касается принца Дейрона Таргариена Читать дальше 16 марта 2026
Этот исторический сериал Netflix возмутил даже Цискаридзе: «Я просто хохотал до упаду» Этот исторический сериал Netflix возмутил даже Цискаридзе: «Я просто хохотал до упаду» Читать дальше 16 марта 2026
Только одну фразу в «Андоре» не пропустил Disney: ее вырезали, но не без следа Только одну фразу в «Андоре» не пропустил Disney: ее вырезали, но не без следа Читать дальше 16 марта 2026
Реализм в «Больнице Питт» зашкаливает неслучайно: в команду актеров затесался настоящий медбрат Реализм в «Больнице Питт» зашкаливает неслучайно: в команду актеров затесался настоящий медбрат Читать дальше 16 марта 2026
В «нулевые» по красавчику Джеку из «Остаться в живых» сходили с ума: Мэттью Фокс впервые объяснил, куда исчез на 20 с лишним лет В «нулевые» по красавчику Джеку из «Остаться в живых» сходили с ума: Мэттью Фокс впервые объяснил, куда исчез на 20 с лишним лет Читать дальше 15 марта 2026
