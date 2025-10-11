Зима снова близко: объявлена точная дата премьеры спин-оффа «Рыцарь Семи Королевств» по «Игре престолов»

Кажется, в Вестеросе снова зажгли огонь под котлом интриг. Несколько секунд нового тизера - и фанаты «Игры престолов» уже гадают: кто этот рыцарь, чей герб сияет рядом с драконом Таргариенов?

А главное - когда же всё это увидит мир? Ответ, наконец, есть, и он порадует даже тех, кто устал ждать новых историй о королях и мечах. Точная дата премьеры известна.

Кто такие Дункан и Эгг

«Рыцарь Семи Королевств» переносит нас за сто лет до событий «Игры престолов». Тогда Вестеросом правили Таргариены, а странствующий рыцарь Дункан Высокий помогал простым людям, не подозревая, что его оруженосец Эгг - будущий король Эйгон V. Вместе они становятся редким примером дружбы в мире, где каждый мечет кинжал в спину.

Когда ждать премьеру

HBO объявило: премьера состоится 18 января 2026 года. В первом сезоне - шесть получасовых серий, написанных Ириной Паркер, сценаристкой «Дома дракона». За камерой - режиссёры «Чёрного зеркала» и «Уроков химии». Главные роли исполнили Питер Клэффи и Декстер Сол Анселл.

Почему это важно

Эта история - не про династии, а про честь, которая в Вестеросе давно на вес золота. «Рыцарь Семи Королевств» обещает вернуть ту самую искру, из-за которой мы полюбили «Игру престолов»: запах стали, холодный ветер и мечту, что добро всё же может победить. Похоже, зима снова близко - только теперь в ней есть место для света.

Ранее мы писали: Это вам не «Игра престолов» или «Уэнсдей»: 5 сериалов в жанре мрачного фэнтези, которые жутко понравятся взрослым.