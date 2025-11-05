Меню
Киноафиша Статьи Он начал охоту не ради Нильфгаарда: зачем Вильгефорцу Цири?

5 ноября 2025 18:00
Кадр из сериала «Ведьмак»

У персонажа были свои мотивы.

В третьем сезоне «Ведьмака» зрителям наконец показали главного антагониста. Им оказался чародей Вильгефорц из Роггевеена, который долгое время охотился за Цири.

Именно он организовывал похищения учениц из магической школы Аретуза. Над ними он проводил жестокие опыты. Хотя Вильгефорц сотрудничал с Нильфгаардом, его истинной целью была не передача Цири своим покровителям.

Колдун стремился присвоить себе уникальные магические способности девушки. Он мечтал стать величайшим чародеем Континента. Осуществление его замысла неминуемо привело бы к смерти Цири.

Ее эльфийская Старшая Кровь наделяет невероятной силой. Девушка способна влиять на пространство и время.

Согласно древнему предсказанию, именно она должна либо спасти мир, либо стать причиной его гибели. Попади такая мощь в руки Вильгефорца, это обернулось бы глобальной катастрофой.

Фото: Кадр из сериала «Ведьмак»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
