Киноафиша Статьи Он крадёт чужое имя, они рискуют карьерой: корейские триллеры, где закон приходится брать в свои руки

11 января 2026 17:38
«Джентльмен» (2022)

Два фильма о том, что происходит, когда система перестаёт работать, а ответственность ложится на конкретных людей.

Корейские триллеры давно умеют совмещать жанровую динамику с жёстким разговором о профессиях, власти и личном выборе. В этих двух историях герои действуют вне регламента — не потому что хотят, а потому что иначе нельзя.

Один примеряет на себя чужую должность, другие выходят за рамки учебников, рискуя будущим.

Рейтинг Кинопоиска: 7.4

Частный детектив Чи Хён-су оказывается в абсурдной, но опасной ситуации: после аварии его принимают за прокурора, а настоящего владельца имени считают находящимся в коме. Вместо того чтобы немедленно раскрыть ошибку, герой решает воспользоваться совпадением. Под чужим статусом он начинает расследование похищения своей клиентки и постепенно выходит на масштабную юридическую коррупцию.

Фильм играет на контрасте ролей. Хён-су — не идеалист и не герой по инструкции, но именно он оказывается эффективнее тех, кто формально обладает властью. «Джентльмен» интересно показывает, как закон превращается в инструмент манипуляции, если за ним стоят правильные фамилии, и как быстро система начинает защищать себя, а не жертв.

«Молодые копы» (2017)

Рейтинг Кинопоиска: 7.4

Два курсанта полицейской академии становятся свидетелями похищения девушки. Формально они делают всё правильно: сообщают в участок и ждут реакции.

На практике выясняется, что дело не входит в приоритеты — слишком мелкое и неудобное. Тогда парни решают действовать сами, прекрасно понимая, что любое самовольство может поставить крест на их карьере.

Фильм соединяет жанр экшн-комедии с вполне серьёзным разговором о разрыве между теорией и реальной полицейской работой. Герои ещё верят в смысл формы и присяги, и именно эта «наивность» становится их главным оружием.

За шутками и динамикой скрывается довольно жёсткий вывод: иногда единственный способ спасти человека — нарушить инструкции.

По материалам дзен-канала Подборки фильмов и сериалов

Также прочитайте: Колесников без слабых ролей: 5 сериалов с оценками зрителей от 7.7 до 8.2, которые стоит включить — и «Первый отдел» не на 1 месте

Фото: Кадр из фильма «Джентльмен» (2022)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
