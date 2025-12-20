Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Оленька Рыжова в «Служебном романе» делала оливье по этому рецепту: добавляла один необычный ингредиент

Оленька Рыжова в «Служебном романе» делала оливье по этому рецепту: добавляла один необычный ингредиент

20 декабря 2025 18:37
Кадр из фильма «Служебный роман»

Попробуйте и вы разнообразить свое меню.

В «Служебном романе» еда — не просто фон, а часть характеров. Оливье с яблочком появляется не случайно: Оленька Рыжова рекомендует его Самохвалову как тонкий намёк — мол, дома так не готовят. Это уже не дежурный салат «к празднику», а маленький акт самовыражения, где классика получает неожиданную свежесть.

Чем этот оливье отличается от привычного

Яблоко делает вкус легче и контрастнее: появляется кислинка, которая разбивает майонезную плотность и освежает салат. Такой оливье не давит тяжестью, а играет — ровно как ироничный тон самого фильма. Это всё тот же знакомый вкус, но с характером и настроением.

Такое блюдо отлично подойдет к новогоднему столу — делимся с вам рецептом!

Ингредиенты

  • куриное филе — 300 г
  • картофель — 300 г
  • морковь — 2 штуки
  • яйца — 4 штуки
  • солёный огурец — 1 штука
  • свежие огурцы — 2 штуки
  • яблоко — 1 штука
  • лимонный сок — 1 чайная ложка
  • консервированный зелёный горошек — 180 г
  • соль — по вкусу
  • чёрный перец — по вкусу
  • майонез — по вкусу

Как готовить, чтобы получилось «как в кино»

Курицу, картофель, морковь и яйца отварите, остудите и нарежьте аккуратными небольшими кубиками. Важно не спешить: чем ровнее нарезка, тем более «интеллигентным» получится салат.

Финальный штрих

Яблоко натрите на крупной тёрке и сразу сбрызните лимонным соком, чтобы оно не потемнело, затем соедините его с остальными ингредиентами и горошком. Добавьте соль, перец и майонез, перемешайте и уберите салат в холодильник минимум на час — вкус станет цельнее, а настроение чуть ироничнее, как у героев Рязанова.

Такой оливье — простой способ добавить в праздник немного киношного шарма и доказать, что даже классика иногда выигрывает от одного неожиданного ингредиента.

Ранее мы писали: Мама-Кошка в мультике «Три кота» готовит овощной крем-суп только так: идеальный обед для промозглой осени.

Фото: Кадр из фильма «Служебный роман»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Новогоднее кино времен СССР — это не только Гайдай и Рязанов: вот 5 фильмов, которые незаслуженно забыли Новогоднее кино времен СССР — это не только Гайдай и Рязанов: вот 5 фильмов, которые незаслуженно забыли Читать дальше 21 декабря 2025
За что «Пластилиновую ворону» хотели запретить в СССР: связь с «17 мгновениями весны» уловили не все За что «Пластилиновую ворону» хотели запретить в СССР: связь с «17 мгновениями весны» уловили не все Читать дальше 21 декабря 2025
Почему в «Иронии судьбы» говорят «аэродром», а не «аэропорт» — слово-привет из СССР Почему в «Иронии судьбы» говорят «аэродром», а не «аэропорт» — слово-привет из СССР Читать дальше 20 декабря 2025
«Галя там одна в Москве, а я тут на полу в Ленинграде»: зрители назвали самые любимые фразы из «Иронии судьбы» «Галя там одна в Москве, а я тут на полу в Ленинграде»: зрители назвали самые любимые фразы из «Иронии судьбы» Читать дальше 20 декабря 2025
«Эти фильмы я смотрю как “Отче наш”»: заслуженный артист России Алексей Огурцов — о кино, без которого не бывает Нового года «Эти фильмы я смотрю как “Отче наш”»: заслуженный артист России Алексей Огурцов — о кино, без которого не бывает Нового года Читать дальше 19 декабря 2025
Тест: «Служебный роман» на зубок — угадайте героя по его фирменной фразе, не подглядывая в экран Тест: «Служебный роман» на зубок — угадайте героя по его фирменной фразе, не подглядывая в экран Читать дальше 19 декабря 2025
Голос, который сделал Ларису Огудалову бессмертной: кто на самом деле пел за Гузееву в «Жестоком романсе» романс «А напоследок я скажу» Голос, который сделал Ларису Огудалову бессмертной: кто на самом деле пел за Гузееву в «Жестоком романсе» романс «А напоследок я скажу» Читать дальше 19 декабря 2025
Новая Мальвина отказалась смотреть советский фильм «Буратино»: «Чтобы лишний раз не волноваться» Новая Мальвина отказалась смотреть советский фильм «Буратино»: «Чтобы лишний раз не волноваться» Читать дальше 18 декабря 2025
Современные немцы посмотрели «Семнадцать мгновений весны» и не стали молчать: Штирлиц слишком пафосный, а фашисты — женственные Современные немцы посмотрели «Семнадцать мгновений весны» и не стали молчать: Штирлиц слишком пафосный, а фашисты — женственные Читать дальше 18 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше