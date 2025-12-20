Оленька Рыжова в «Служебном романе» делала оливье по этому рецепту: добавляла один необычный ингредиент

Попробуйте и вы разнообразить свое меню.

В «Служебном романе» еда — не просто фон, а часть характеров. Оливье с яблочком появляется не случайно: Оленька Рыжова рекомендует его Самохвалову как тонкий намёк — мол, дома так не готовят. Это уже не дежурный салат «к празднику», а маленький акт самовыражения, где классика получает неожиданную свежесть.

Чем этот оливье отличается от привычного

Яблоко делает вкус легче и контрастнее: появляется кислинка, которая разбивает майонезную плотность и освежает салат. Такой оливье не давит тяжестью, а играет — ровно как ироничный тон самого фильма. Это всё тот же знакомый вкус, но с характером и настроением.

Такое блюдо отлично подойдет к новогоднему столу — делимся с вам рецептом!

Ингредиенты

куриное филе — 300 г

картофель — 300 г

морковь — 2 штуки

яйца — 4 штуки

солёный огурец — 1 штука

свежие огурцы — 2 штуки

яблоко — 1 штука

лимонный сок — 1 чайная ложка

консервированный зелёный горошек — 180 г

соль — по вкусу

чёрный перец — по вкусу

майонез — по вкусу

Как готовить, чтобы получилось «как в кино»

Курицу, картофель, морковь и яйца отварите, остудите и нарежьте аккуратными небольшими кубиками. Важно не спешить: чем ровнее нарезка, тем более «интеллигентным» получится салат.

Финальный штрих

Яблоко натрите на крупной тёрке и сразу сбрызните лимонным соком, чтобы оно не потемнело, затем соедините его с остальными ингредиентами и горошком. Добавьте соль, перец и майонез, перемешайте и уберите салат в холодильник минимум на час — вкус станет цельнее, а настроение чуть ироничнее, как у героев Рязанова.

Такой оливье — простой способ добавить в праздник немного киношного шарма и доказать, что даже классика иногда выигрывает от одного неожиданного ингредиента.

