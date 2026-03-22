Оказывается, Супермен родом из СССР: этот мультик про советского Кларка Кента заработал 89% на RT

Вселенные DC, Marvel и прочие супергеройские франшизы изобилуют множеством разнообразных нюансов, связанных как с развитием сюжета, так и с историями героев. Одни подобные подробности рождаются в воображении поклонников, другие придумывают постановщики фильмов и сериалов, третьими делятся создатели комиксов.

Причем отдельные моменты способны кардинально изменить впечатление как о положительных персонажах, так и об антагонистах. Не остался в стороне и один из самых культовых персонажей DC — Супермен: существует версия его истории, в которой Кларк Кент оказался не в Америке, а на территории Советского Союза.

Трехчастная история Марка Миллара под названием «Красный Сын» вышла под эгидой DC Comics в 2003 году, а до российских читателей добралась в 2015-м. Согласно сюжету, капсула с младенцем Кал-Элом приземлилась на Землю с минимальным временным сдвигом, из-за чего будущий супергерой оказался не в Соединенных Штатах, а в Советском Союзе.

Действие комикса охватывает период с 1953 по 2001 год, а также включает сцену в будущем, показывая возможный сценарий завершения Холодной войны при участии суперлюдей.

Замысел этой истории возник у автора еще в детские годы. Марк Миллар сохранил свою идею и воплотил ее спустя более десяти лет. В итоге серия «Красный Сын» удостоилась высоких похвал от критиков.

В 2020 году режиссёр Сэм Лью представил анимационную полнометражную ленту «Супермен. Красный Сын», созданную по страницам комикса. На портале RT картина получила 89%.

Вынашивались планы по съемкам игровой версии этого комикса с Генри Кавиллом. Однако на данный момент этот замысел остаётся неосуществлённым.