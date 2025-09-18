«Однорукий Рэмбо», новая Юля и полная каша: за что зрители успели невзлюбить «Стражника 2» на НТВ

Поклонники «Стражника» ждали от второго сезона знакомый остросюжетный драйв, любимые лица и атмосферу.

Однако вместо аплодисментов на сериал обрушился шквал критики. Кино, которое претендовало на роль главного хита осени на НТВ, рискует остаться в памяти зрителей хоть и зрелищным, но слишком суетливым и неглубоким проектом.

«Где Юля?» — замена актрисы стала ударом

Главная претензия зрителей звучит почти хором: отсутствие Яны Енжаевой в роли следователя Юлии Борисоглебской.

Её замена на Ирину Туманцеву вызвала раздражение и недоумение. Автор дзен-канала «Мир современного кино» прямо написал:

«Особенно эта потеря весьма ощутима для тех зрителей, которые на прошлой неделе перед началом премьеры снова посмотрели „Стражник“ (2023)».

Зрители добавляют: «Продолжение, честно, не нравится от слова "совсем". Актриса, которая заменила персонаж Юли Борисоглебской, не в тему… Первый сезон был намного интереснее».

Однорукий Рэмбо и чудеса логики

Новый сезон обещал больше динамики, но переборщил.

«Как-то много суеты и беготни… Какая-то каша», — признаются зрители.

К тому же сценаристы словно решили испытать зрительское терпение. Михаил Царёв получает серьёзное ранение руки, но это не мешает ему в одиночку раз за разом укладывать целые группы противников.

В отзывах зрители язвят: «Однорукий Рэмбо — это шедеврально», «Сила однорукого терминатора вызывает умиление».

Есть зрители, которые из-за этого даже отказались смотреть сериал дальше:

«Как только Рэмбо одной рукой и двумя ногами всех злодеев повырубал. С той же рукой, одной, погонялся на машине за преступниками, а потомя полицейская приехала на место происшествия на крутой тачке и в каблуках... Я сказала — стоп!»

Почему всё-таки многие продолжают смотреть

При этом сам сериал нельзя назвать провалом. Запорожский и Козак держат планку, сцены драк и погонь сняты зрелищно, картинка выглядит достойно.

Зрители признают: «Смотреть не бросила, но и не залипла». То есть «Стражник 2» всё-таки цепляет, но не очаровывает.

Интрига потеряна

В новом сезоне вместо психологической глубины и продуманного сюжета зритель пока получает голый экшен на пределе — быстрый, шумный, но неровный. И он явно недоволен этим.

И если первый сезон запомнился атмосферой и харизматичными героями, то второй чаще обсуждают не за интригу, а за сюжетные провалы. Сериал смотрят, но с иронией и усталостью.

