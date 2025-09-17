Меню
Не оторваться: 4 российских сериала с рейтингом выше 7,5, которые хвалят даже скептики

Не оторваться: 4 российских сериала с рейтингом выше 7,5, которые хвалят даже скептики

17 сентября 2025 08:56
Кадры из сериалов «Нулевой пациент», «Волшебный участок», «Плейлист волонтёра»

Главные открытия последних лет, которые обошли по эмоциям и сюжету многие западные проекты.

Когда хочется залипнуть во что-то сильное, но не затянутое — именно эти сериалы спасают вечер.

Все они — российские, все — с высокими оценками на «Кинопоиске», а главное, все они цепляют не сюжетом, а атмосферой, актёрскими работами и неожиданной глубиной.

«Нулевой пациент» (2022)

Детектив о том, как в СССР впервые столкнулись с ВИЧ — и решили замолчать.

Сюжет основан на реальных событиях: врач из Элисты замечает подозрительные симптомы у детей и пытается докопаться до истины, пока руководство делает всё, чтобы замять скандал.

Рейтинг Кинопоиска — 8,4. Сильные актёры, гнетущая атмосфера и болезненно точный портрет системы делают сериал одним из лучших за последние годы.

«Нулевой пациент» (2022)

«Страх над Невой» (2024)

Ленинград конца 60-х. Молодых женщин убивает таинственный маньяк, а майор КГБ должен понять — кто настоящий преступник, если признание уже подписано.

Это триллер, где напряжение держит до последнего эпизода. Снято в сдержанных красках, с эффектом «холодного дыма», а сюжет перекликается с реальными делами.

Рейтинг — 7,8, и зрители в отзывах часто сравнивают сериал с «Настоящим детективом».

«Страх над Невой» (2024)

«Волшебный участок» (2023)

Фэнтези, которое не похоже на типичное российское.

Бывший оперативник устраивается в сказочную полицию, где расследует преступления с участием леших, колдунов и гномов. Всё это — в обрамлении социальной драмы и трогательной истории о принятии.

Рейтинг — 7,9, а зрители говорят: «Наконец-то — необычное и доброе!»

«Волшебный участок» (2023)

«Плейлист волонтёра» (2023)

Основан на реальных событиях. Герой — обычный парень, который однажды находит себя в добровольческом отряде.

После развода и запоя он оказывается на грани, но участие в поисках других людей возвращает ему смысл жизни.

Сериал удивительно тёплый и честный. И пусть у него рейтинг чуть ниже — 7,6, но искренность компенсирует всё, пишет дзен-канал Kinocentr.

Название Год выхода Жанр Рейтинг
«Нулевой пациент» 2022 Драма, детектив 8,4
«Страх над Невой» 2023 Детектив, триллер 7,8
«Волшебный участок» 2023 Боевик, фэнтези, комедия 7,9
«Плейлист волонтёра» 2023 Драма 7,6

Фото: Кадры из сериалов «Нулевой пациент» (2022), «Страх над Невой» (2024), «Волшебный участок» (2023), «Плейлист волонтёра» (2023)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
