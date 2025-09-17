Не оторваться: 4 российских сериала с рейтингом выше 7,5, которые хвалят даже скептики

Когда хочется залипнуть во что-то сильное, но не затянутое — именно эти сериалы спасают вечер.
Все они — российские, все — с высокими оценками на «Кинопоиске», а главное, все они цепляют не сюжетом, а атмосферой, актёрскими работами и неожиданной глубиной.
«Нулевой пациент» (2022)
Детектив о том, как в СССР впервые столкнулись с ВИЧ — и решили замолчать.
Сюжет основан на реальных событиях: врач из Элисты замечает подозрительные симптомы у детей и пытается докопаться до истины, пока руководство делает всё, чтобы замять скандал.
Рейтинг Кинопоиска — 8,4. Сильные актёры, гнетущая атмосфера и болезненно точный портрет системы делают сериал одним из лучших за последние годы.
«Страх над Невой» (2024)
Ленинград конца 60-х. Молодых женщин убивает таинственный маньяк, а майор КГБ должен понять — кто настоящий преступник, если признание уже подписано.
Это триллер, где напряжение держит до последнего эпизода. Снято в сдержанных красках, с эффектом «холодного дыма», а сюжет перекликается с реальными делами.
Рейтинг — 7,8, и зрители в отзывах часто сравнивают сериал с «Настоящим детективом».
«Волшебный участок» (2023)
Фэнтези, которое не похоже на типичное российское.
Бывший оперативник устраивается в сказочную полицию, где расследует преступления с участием леших, колдунов и гномов. Всё это — в обрамлении социальной драмы и трогательной истории о принятии.
Рейтинг — 7,9, а зрители говорят: «Наконец-то — необычное и доброе!»
«Плейлист волонтёра» (2023)
Основан на реальных событиях. Герой — обычный парень, который однажды находит себя в добровольческом отряде.
После развода и запоя он оказывается на грани, но участие в поисках других людей возвращает ему смысл жизни.
Сериал удивительно тёплый и честный. И пусть у него рейтинг чуть ниже — 7,6, но искренность компенсирует всё, пишет дзен-канал Kinocentr.
|Название
|Год выхода
|Жанр
|Рейтинг
|«Нулевой пациент»
|2022
|Драма, детектив
|8,4
|«Страх над Невой»
|2023
|Детектив, триллер
|7,8
|«Волшебный участок»
|2023
|Боевик, фэнтези, комедия
|7,9
|«Плейлист волонтёра»
|2023
|Драма
|7,6
