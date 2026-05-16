Даже в «Летучем корабле» нашли крамолу: 5 советских мультфильмов, которые столкнулись с запретами

Что не так было с этими кинопроектами.

В СССР была всегда цензура. Были не только фильмы, но и мультфильмы, которые в свое время столкнулись с запретом по различным причинам. Рассказываем о них.

«Падал прошлогодний снег», 1983

Этот мультфильм рассказывает о деревенском мужике, который несколько раз отправляется в лес за елкой на Новый год, но каждый раз отвлекается и возвращается домой без нее. Критики заявили, что в фильме всего один герой, и тот является идиотом. Отмечалось, режиссер намеренно принижает русского человека.

«Скорая помощь», 1949

В центре сюжета — зайцы, переживающие тяжелые времена. Некоторые из них даже думают о самоубийстве, но тут появляется удав, предлагающий обменять старые шубки на семь новых.

Зайцы соглашаются, ведь помимо удачной, как им кажется, сделки, удав обещает защищать их от волков. Однако оказывается, что это был обман, и доверчивых зайцев заманили в ловушку. У них отбирают подаренные шубки, а затем и съедают. Этот мультфильм, выполненный как политическая сатира, высмеивает «План Маршалла», программу восстановления Европы после Второй мировой войны, предложенную США.

Мультфильм был запрещен с формулировкой, что он порочен и искажает действительность, без каких-либо конкретных объяснений.

«Стеклянная гармоника», 1968

В этом мультфильме рассказывается о музыканте, странствующем по миру с уникальным инструментом: стеклянной гармоникой. Музыка, издаваемая инструментом, освобождала горожан от власти и настраивала их на возвышенные мысли.

Власть в мультфильме была представлена человеком в черном котелке. Несмотря на многочисленные правки, мультфильм не был выпущен. Более того, он пролежал на полке 20 лет, и к моменту снятия запрета оригинальная копия пленки даже не сохранилась.

«Паучок Ананси и волшебная палочка», 1973

Рисованный мультфильм повествует о храбром паучке, спасающем бабочек из ловушки тигра. Тигр обещает освободить бабочек, если Ананси выполнит три его невыполнимых желания. Мультфильм вызвал скандал и был, конечно, запрещен.

«Летучий корабль», 1979

Несмотря на свою тематику стремления к свободе, эта сказка относительно легко прошла цензуру. Однако цензорам не понравилась финальная фраза:

Сказка тем отличается, что все в ней хорошо кончается.

В ней увидели намек, что советская действительность далека от сказки и фразу попросили убрать.