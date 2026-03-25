Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Очаровательный Васильев крут не только в «Невском»: до сих пор пересматриваю 3 проекта с ним — а вы могли пропустить

25 марта 2026 16:40
Кадр из сериала «Подслушано в Рыбинске»

Где сыграл актер-красавчик?

Сериал «Невский» фактически сделал Антона Васильева знаменитым. Но на самом деле есть масса других проектов, где актер демонстрирует свои таланты и грани актерского мастерства.

«Подслушано в Рыбинске» (сериал, 2025-…)

В тихом Рыбинске жизнь местных жителей кажется обыденной, но под поверхностью скрываются мрачные тайны. Журналист-алкоголик Юрий (Тимофей Трибунцев) ведет беззаботное существование, забывая о своей семье, пока не происходит трагедия — нахождение мертвой актрисы Маши. Все улики указывают на Юрия, но он оказывается жертвой обстоятельств.

Параллельно успешная карьера телеведущего Кости (Антон Васильев) и следовательницы Зои (Юлия Хлынина) рушится после случайного смертельного происшествия. В Рыбинске орудует несколько преступников, и распутать этот клубок преступлений становится крайне сложно. Васильев здесь весьма харизматичен и обаятелен, местами сильно хитрит. Обязательно к просмотру!

«Наследники. Дар крови» (сериал, 2024)

После дерзкой атаки на защищенное хранилище артефактов, дочь могущественного мага Надя (Оксана Акиньшина) исчезает, и ее муж Роман (Антон Васильев) остается один с тремя детьми. Он уверен, что супруга погибла, и пытается наладить личную жизнь с новой возлюбленной — своей начальницей.

Тем временем дети начинают проявлять магические способности, что вызывает недовольство магов, особенно сестры Нади — Веры (Екатерина Вилкова). Она и ее помощник Дэн (Дмитрий Чеботарев) начинают охоту на юных наследников, считая их угрозой для мира магии. Нехватка опыта и растущая опасность превращают жизнь детей в гонку за выживание, где каждая ошибка может раскрыть тайны магии и привести к катастрофическим последствиям.

Актер в роли многодетного папаши, да еще и связанного с магией, на мой субъективный взгляд, это сильно. Васильев весьма органично вписался в эту историю.

«Я богиня» (фильм, 2023)

Школьная учительница Лена неожиданно теряет работу и разрывает отношения, чувствуя, что жизнь идет под откос. Подруга предлагает ей пройти тренинг «Стать богиней», который обещает помочь раскрыть внутреннюю силу и уверенность. Лена меняет свой имидж, начинает по-новому воспринимать себя и окружающий мир, и вскоре её внимание привлекает молодой поклонник Андрей. Кроме того, в ее окружении есть герой Антона Васильева. И надо сказать, актер блестяще сыграл весьма чувствительного парня. Там и следа нет от мужественного Павла Семенова из «Невского». Актер в этом проекте нежный и ранимый.

Фото: Кадр из сериала «Подслушано в Рыбинске»
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше