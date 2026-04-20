Обычный питерский опер, но с «Береттой»: откуда у Шилова в «Ментовских войнах» элитное оружие

Если внимательно пересмотреть первые серии культового детективного сериала «Ментовские войны», легко заметить одну любопытную деталь, которая поначалу ускользает от большинства зрителей. Речь идёт об оружии главного героя — майора Романа Шилова.
Вместо штатного пистолета Макарова (ПМ), который был стандартным табельным оружием для российских оперативников, его персонаж носил при себе знаменитую итальянскую «Беретту». И это оказалась вовсе не случайная прихоть художников по реквизиту, а продуманный сценарный ход.
Как пистолет попал к Шилову
Создатели сериала вывели необычное оружие на первый план уже в самой первой серии. По сюжетной линии, Шилов получает этот пистолет в качестве награды от французской стороны — за спасение дочери одного влиятельного европейского чиновника. На оружейном стволе даже выгравирована памятная надпись с указанием благодарности от французской республики.
Эта крошечная, но выразительная деталь мгновенно выделяет героя из череды типовых оперов из Петербурга. Перед зрителем предстаёт человек с богатой биографией, международными связями и собственной уникальной легендой.
Что скрывалось под итальянским брендом
Однако стоит внести ясность: пистолет Шилова — это не классическая Beretta 92, которую можно увидеть в голливудских боевиках. В кадре фигурировал PAMAS G1 — французская лицензионная версия той самой знаменитой модели.
Эти экземпляры долгое время состояли на вооружении армии и полиции Франции. Но с 2019 года страна начала постепенно снимать с производства устаревший G1, переходя на более современные образцы.
Любопытный технический нюанс
Есть ещё один пикантный момент, который замечают далеко не все поклонники сериала. В «Ментовских войнах» использовалась вовсе не боевая, а пневматическая версия этого оружия. За весь первый сезон Роман Шилов ни разу не выстрелил из своего знаменитого пистолета.
И это решение, как ни странно, только укрепило эффект: зрители намертво запомнили «Беретту» не как грозное оружие, а как стильный элемент имиджа, визитную карточку героя.