Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»?

Патрик Джейн — главный герой криминальной драмы «Менталист». Он — независимый консультант Калифорнийского бюро расследований, который помогает, делясь советами и знаниями, полученными за долгие годы работы экстрасенсом.

Кстати, в сверхъестественное Джейн не верит, считая медиумов шарлатанами. Он использует свою наблюдательность, знания психологии и гениальность, чтобы вести расследования.

А еще в кадре Патрик неизменно появляется в костюмах с иголочки и с любимым напитком. Пока образ полицейского ассоциируется с кофе и пончиками, менталист предпочитает распутывать дела, сидя на диване с аккуратной чашкой чая в руках. О такой обстановке он позаботился заранее, сделав перестановку в участке, где начал работать.

Кстати, чай Патрик Джейн пьет всегда один и тот же. Он любит китайский сорт «Лапсанг сушонг». Это зеленый чай с интенсивным терпким вкусом корицы, из-за чего его еще называют «копченым». Напиток нравится далеко не всем, многие ограничиваются одним глотком или вовсе не решаются попробовать, но Джейн пьет чашку за чашкой.

