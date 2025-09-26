Меню
Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»?

Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»?

26 сентября 2025 14:22
Кадр из сериала «Менталист»

Он обожает определенный сорт.

Патрик Джейн — главный герой криминальной драмы «Менталист». Он — независимый консультант Калифорнийского бюро расследований, который помогает, делясь советами и знаниями, полученными за долгие годы работы экстрасенсом.

Кстати, в сверхъестественное Джейн не верит, считая медиумов шарлатанами. Он использует свою наблюдательность, знания психологии и гениальность, чтобы вести расследования.

А еще в кадре Патрик неизменно появляется в костюмах с иголочки и с любимым напитком. Пока образ полицейского ассоциируется с кофе и пончиками, менталист предпочитает распутывать дела, сидя на диване с аккуратной чашкой чая в руках. О такой обстановке он позаботился заранее, сделав перестановку в участке, где начал работать.

Кстати, чай Патрик Джейн пьет всегда один и тот же. Он любит китайский сорт «Лапсанг сушонг». Это зеленый чай с интенсивным терпким вкусом корицы, из-за чего его еще называют «копченым». Напиток нравится далеко не всем, многие ограничиваются одним глотком или вовсе не решаются попробовать, но Джейн пьет чашку за чашкой.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему закрыли культовый сериал «Менталист».

Светлана Левкина
