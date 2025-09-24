Седьмой сезон стал последним, несмотря на рейтинг 8,2 на IMDb: почему закрыли культовый сериал «Менталист»

Не все фанаты были согласны с таким решением.

Сериал «Менталист» с Саймоном Бейкером завершился в 2015 году после семи сезонов, и это как раз тот случай, когда создатели заранее подготовились и завершили историю красиво. Разбираемся, почему было принято такое решение, несмотря на огромный фандом и рейтинг IMDb 8,2 из 10.

Потеря напряжения после арки Красного Джона

Главная интрига первых сезонов — охота Патрика Джейна на Красного Джона, убийцу его жены и дочери. Именно эта линия держала зрителей у экранов.

Но в пятом сезоне злодей был разоблачён, и, как отметили критики, финал арки оказался неожиданно «скучным» и не оправдал многолетнего накала. Сериал потерял главный двигатель сюжета.

Резкая смена концепции

После смерти Красного Джона сценаристы кардинально изменили направление: Джейн начал работать с ФБР, сменились декорации, появились новые персонажи. Но зрители не приняли столь серьёзного перелома. Рейтинги продолжили падать: с 14,22 млн зрителей в 4-м сезоне до 11,06 млн в 5-м, а затем ещё ниже.

Решение CBS и внутренние изменения

Телевизионное руководство тоже сыграло свою роль. CBS настаивала на перестановках в шестом сезоне, но эти изменения не смогли оживить интерес. В итоге канал решил закрыть проект, ограничив седьмой сезон всего 13 сериями и завершив историю.

Саймон Бейкер после «Менталиста»

Для исполнителя главной роли это стало рубежом. Бейкер взял паузу в Голливуде, вернулся в Австралию, чтобы провести время с семьёй, и стал более избирательным в ролях. Он снимался в независимых фильмах («Дыхание», «Высокая земля», «Лимб»), а недавно появился в проектах Netflix и Prime Video.

Итог

Закрытие «Менталиста» было не связано с провалом или скандалом, а стало логическим исходом падения рейтингов после завершения главной сюжетной арки и изменения формата. Но финал позволил героям обрести личное счастье, а зрителям — увидеть завершённую историю.

