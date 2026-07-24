Детективные сериалы давно перестали быть просто историями о преступлениях. Сегодня это сложные сюжеты, где важны не только улики, но и психология, атмосфера, неожиданные ходы.

«Шерлок» когда-то задал высокую планку. Но с тех пор появились проекты, которые идут ещё дальше — более изощрённые истории и запутанные дела.

Сайт Collider составил список из детективных сериалов, которые доказывают: детективный жанр живёт и развивается. И после них привычный образ гениального сыщика с его вездесущей дедукцией уже не покажется таким уж уникальным.

«Лютер»

Психологический триллер с Идрисом Эльбой строится вокруг сыщика, который не просто расследует преступления, а живёт ими. Его погружение в работу граничит с одержимостью — и чем темнее дело, тем меньше он способен отделять профессиональное от личного.

В Collider отмечают, что сериал выделяется на фоне других полицейских драм за счёт плотной, почти давящей атмосферы, сложных героев, которые действуют на грани этики, и харизмы Эльбы. Актер делает Лютера человеком, у которого своя цена за каждое раскрытое дело. Именно поэтому проект называют одной из лучших работ в жанре за последние годы.

«Охотник за разумом»

В основе сериала Netflix — реальный опыт профилировщика Джона Дугласа, изложенный в его книге. Действие разворачивается в 1970-е, когда в ФБР только начинают формировать отдел поведенческого анализа. Специалисты этого подразделения пытаются заглянуть в голову тем, кого обычно называют монстрами. Они разбирают мотивы и постепенно учатся предсказывать действия ещё до того, как совершается следующее преступление.

«Именно глубокий психологический подход, основанный на реальных преступлениях, делает проект одним из лучших представителей жанра», — пишет Collider.

«Элементарно»

Проект берёт за основу вселенную Конан Дойла, но не пытается копировать канон. Это скорее свободное прочтение.

Шерлок Холмс здесь — бывший лондонец, осевший в Нью-Йорке и работающий с местной полицией. Рядом с ним — доктор Ватсон, только теперь женщина. Исполнители — Джонни Ли Миллер и Люси Лью — привносят в отношения персонажей современную динамику, далёкую от викторианского этикета.

Большинство сюжетных линий и второстепенных героев были созданы специально для этого проекта. Так что «Элементарно» — не пересказ рассказов Дойла, а самостоятельное высказывание.

«Настоящий детектив»

Проект выделяется среди прочих сериалов своей структурой: каждый сезон — это отдельное дело, новая локация и новые герои. Такой подход позволяет авторам экспериментировать с жанром.

История заставляет зрителей всматриваться в детали, вглядываться в лица персонажей и разбираться в мотивах, которые редко лежат на поверхности.

Именно за эту многослойность сериал получил признание аудитории и критиков.

«Покерфейс»

Картина ломает привычную схему детектива. Зрителям не нужно гадать, кто совершил преступление — это показывают в самом начале. Вопрос в другом: сможет ли героиня Наташи Лионн распутать эту историю?

У неё уникальный дар — мгновенно определять, когда ей лгут. Но этого недостаточно, чтобы докопаться до правды. Каждая серия — это игра: она знает, что преступник врёт, но у неё нет доказательств, и она вынуждена действовать хитростью.

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