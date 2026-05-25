О них не говорят на каждом углу, но эти 3 сериала реально стоит увидеть — рейтинг выше 8+, что редкость

25 мая 2026 10:00
Кадр из сериала «Больница Никербокер», «Оставленные», «Захват»

Не хайповые, зато выдающиеся: это кино любят критики и зрители, но вы могли их пропустить.

Иногда лучшие сериалы не попадают в топы рекомендаций — у них нет громких имён в титрах, крутого маркетинга и дорогой рекламы. Но есть то, что ценится больше — сюжет, атмосфера и ощущение, что смотришь не продукт, а искусство.

Эти три проекта не были на первых полосах Netflix и HBO, зато стабильно собирают оценки выше 8 баллов на IMDb.

«Больница Никербокер» (The Knick, 2014-2015)

Стивен Содерберг показал, как выглядела медицина до антисептиков и анестезии. 1900 год, Нью-Йорк, врачи борются не только за жизни пациентов, но и за собственное место в науке.

Гениальный хирург Джон Тэкери (Клайв Оуэн) ведёт операции под кокаином, изобретает новые методы и рушит старые правила.

Сериал поражает реализмом, светом, звуком и точностью деталей.

IMDb: 8,5

«Оставленные» (The Leftovers, 2014-2017)

Из мира внезапно исчезают 2% населения — без причины и объяснений. Это не конец света, но всё вокруг меняется.

Полицейский Кевин Гарви (Джастин Теру) пытается сохранить рассудок, пока другие ищут смысл в хаосе.

Сериал — не про катастрофу, а про одиночество, веру и тоску. Саундтрек Макса Рихтера превращает каждую серию в медитацию.

IMDb: 8,3

«Захват» (The Capture, 2019-2022)

Умный британский триллер. Солдата, только что оправданного судом, обвиняют в новом преступлении — и все доказательства против него.

Только вот запись «доказательства» с камеры могла быть подделана. Сериал поднимает тему цифровых манипуляций, заставляя сомневаться во всём, что видишь на экране.

IMDb: 8,0

Фото: Кадр из сериала «Больница Никербокер», «Оставленные», «Захват»
Анна Адамайтес
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
