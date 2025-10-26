Меню
Киноафиша Статьи 3 свежих фильма, после которых сложно смотреть что-то иное: 100% вы их посоветуете друзьям

26 октября 2025 21:02
«Прах к праху»

Без шаблонов, дорогих эффектов и «повестки» — только настоящие истории, в которые веришь с первых кадров.

Если в последнее время кажется, что кино стало предсказуемым, эти три фильма возвращают вкус к просмотру.

Они не давят эмоциями и не ищут хайпа — просто рассказывают истории, в которых живут люди, а не сценарные конструкции.

«Ледяная башня» (2025)

Режиссер Люсиль Адзиалилович сняла почти сказку, но без иллюзий. 15-летняя Жанна сбегает из приюта и случайно попадает на съемочную площадку фильма о Снежной королеве.

Героиня, оказавшаяся между вымышленным и настоящим мирами, постепенно понимает, что чудеса — не всегда добро, а взросление начинается с разочарования.

Марион Котийяр здесь — как символ холодной красоты, а атмосфера 70-х воссоздана так точно, что кажется, будто кадры сняты на старую плёнку. Это кино-сон, где каждое движение — намёк, а финал оставляет лёгкое послевкусие одиночества.

«Прах к праху» (2023)

Историческая драма из Люксембурга, которая неожиданно оказалась одной из самых сильных европейских премьер последних лет.

Девочка Хелен теряет родителей и клянется отомстить семье местных землевладельцев. Спустя годы она возвращается под чужим именем, чтобы разрушить старый порядок.

Режиссер Луис Тансон снимает мстительную историю без мелодрамы — сухо, красиво и точно. Черно-белое вступление постепенно превращается в живое кино о свободе, боли и силе духа.

Софи Мусель в главной роли держит напряжение одной интонацией, с внутренним огнем.

Рейтинг IMDb: 7,4

«Сожалею о тебе» (2025)

Экранизация романа Коллин Гувер, которую стоило подождать. Морган (Эллисон Уильямс) переживает смерть мужа и видит, как рушится её тщательно выстроенная жизнь.

Дочь-подросток (Маккена Грейс) злится, молчит и ищет ответы, а между ними растет холод, пока старые тайны не переворачивают все с ног на голову.

Джош Бун снял семейную драму о людях, которые пытаются понять друг друга, когда уже поздно объяснять. Фильм красив, честен и вызывает то редкое чувство, когда хочется позвонить маме.

Рейтинг IMDb: 7,6

Источник: дзен-канал КИНОМАНЬЯК

Фото: Кадр из фильма «Прах к праху»
