НТВ взялся за новый исторический сериал: Кубань 1942 года, инженеры-партизаны и немецкий генерал

У НТВ скоро выйдет необычная история о Великой Отечественной войне: на Кубани 1942 года в партизанский отряд попадают не профессиональные военные, а инженеры местного комбината. Вместо привычной силы в ход идут чертежи, механизмы, ловушки и самые неожиданные инженерные решения.

Партизаны, которые думают на несколько ходов вперёд

После ухода боеспособных мужчин на фронт в тылу врага формируется отряд сотрудников комбината «Союзмаргарин». Его возглавляет ветеран Павел Игнатков, но быстро выясняется: его подопечные совсем не похожи на обычных солдат.

Инженер-конструктор Егор Игнатков, автоматчик Сурен Заробян, снайпер Остап Тышкевич и пулемётчик Шариф Салиев используют профессиональные знания, чтобы устраивать диверсии и придумывать хитрые способы борьбы с противником.

Самодельный танк и ловушки

Создатели обещают немало необычных операций. Герои будут устраивать ловушки на мельнице, оборудовать снайперские позиции в каменных печах и даже создавать самодельный «танк» по мотивам идей средневекового полководца Яна Жижки.

Каждая такая операция становится для «ботаников» настоящей инженерной задачей, где одна ошибка может стоить жизни всей команде.

Главным противником партизан становится немецкий генерал Глассер. После гибели сына, которого убили партизаны, он начинает личную охоту на отряд. Постепенно противостояние становится настолько серьёзным, что герои решают пойти на рискованный шаг — уничтожить самого генерала.

Что известно о сериале

«Ботаники» — историческая драма из 8 серий. Съёмки проходят в Санкт-Петербурге и Ставропольском крае, а главные роли исполняют Григорий Здоров, Евгений Киселёв, Кирилл Болтаев, Артур Мхитарян, Дмитрий Советов и Азат Алимбаев.

На мой взгляд, особенно интересна сама идея проекта: показать войну через людей, чьим главным оружием становятся не только смелость, но и знания. Здесь обещают не просто боевые сцены, а настоящие задачки, где героям придётся побеждать противника хитростью.

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