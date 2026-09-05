НТВ, у нас отмена! Почему зрители отказываются ждать премьеры нового «Невского»: «Скоро будет как в "Санта-Барбаре"»

«Невский» относится к тем российским сериалам, которые делают ставку на привычную формулу: суровый герой, преступный мир, перестрелки и противостояние с опасными противниками. Но именно шаблонность этой схемы стала одной из главных претензий зрителей.

Некоторые зрители считают, что создатели слишком сильно опирались на приёмы, давно знакомые по голливудским боевикам. А значит и продолжения ждать не стоит — вряд ли оно чем-то удивит.

Критика «Невского»

Новая волна обсуждений вокруг «Невского» появилась сейчас, после того, как перед выходом следующего сезона телеканал начал повторять предыдущие части. До премьеры новых серий ещё есть время, однако некоторые зрители уже заранее настроены скептически.

«"Невский" и "Тверская" мало чем отличаются от голливудских боевиков — просто действие перенесли в Россию. Главные герои изображены как идеальные и честные полицейские, но их образ жизни часто совсем этому не соответствует. А постоянные отношения с криминальными авторитетами уже давно воспринимаются как обязательная часть сюжета», — пишут зрители.

Новый сезон

Отдельные претензии касаются продолжительности франшизы. Некоторые поклонники считают, что авторы слишком долго растягивают историю, а уже очевидное возвращение Паши Семёнова, которого ранее считали погибшим, воспринимают скорее как раздражающий ход, чем как интригу.

«После того как уже вернули Фому, такими поворотами трудно удивить. Скоро будет как в "Санта-Барбаре": герои бесконечно попадают в кому, воскресают, а потом ещё начнут путешествовать во времени», — иронизируют комментаторы.

Но полностью разочаровавшихся зрителей всё же не так много — часть аудитории по-прежнему ждёт новые серии и готова простить сериалу затянутость.

«У "Невского" есть какая-то своя атмосфера, из-за которой продолжаешь смотреть. Сюжет, конечно, лихой», «Начал смотреть "Невский" совсем недавно, но все семь сезонов пролетели неожиданно быстро. Теперь остаётся только ждать возвращения Семёнова», — признаются другие.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.