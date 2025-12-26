Меню
Киноафиша Статьи НТВ нашел свой горячий хит 2025 года: почему «Первый отдел» сейчас смотрят больше всех и сможет ли его догнать «Невский» или «Шеф»?

26 декабря 2025 13:46
Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)

Кажется, 5 сезон будет просто прорывным.

На НТВ сейчас происходит тихая, но очень показательная революция. Без громких анонсов и фанфар один сериал обходит всех конкурентов и забирает зрителя вечер за вечером.

Речь о «Первом отделе» — проекте, который неожиданно стал главным хитом канала. И теперь это подтвердили уже на официальном уровне.

Что сказали на НТВ

На пресс-конференции, посвященной премьере сериала «Ничья в пользу КГБ», генеральный директор НТВ Алексей Земский прямо заявил, что «Первый отдел» идет к званию самого смотримого сериала канала в этом году.

По его словам, проект уверенно лидирует по телесмотрению и обходит другие премьеры. В переводе с телевизионного языка это означает одно: зритель проголосовал пультом.

Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)

Почему именно он

«Первый отдел» оказался редким случаем, когда классический детектив сработал лучше всех экспериментов. Здесь есть и напряженные расследования, и знакомые лица, и тот самый формат, который хочется включать после длинного дня. Сериал не пытается удивлять любой ценой — он просто делает свое дело уверенно и стабильно.

Похоже, у НТВ появился новый флагман. И если цифры продолжат расти, «Первый отдел» может стать тем самым проектом, по которому будут равняться все остальные. Вопрос теперь только один: кто сумеет его догнать?

Почитайте также: 4 фильма 2025 года, ставшие самыми громкими кассовыми провалами: почти 500 млн долларов в сумме выбросили на эти недохиты

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)
