Ноябрь, не подведи: новые криминальные сериалы с Бортич и Яценко, от которых не оторваться

В ноябре сразу два российских проекта вышли с одинаково скользкой тематикой — теневые схемы, быстрые деньги, рискованные сделки.
«Нам покер» (2025)
Премьера Wink и «Кинопоиска» рассказывает о трёх соседях, которые решили заработать, устроив домашний покерный клуб. Всё кажется невинным, пока в их жизни не появляется сотрудник ОБЭП.
Он не угрожает посадить — он предлагает партнёрство, и именно с этого момента их мини-клуб превращается в рискованную подпольную сеть.
Александра Бортич добавляет истории живости, а сериал в целом работает в зоне лёгкой криминальной комедии, где бытовая инициатива неожиданно вырастает до опасных масштабов.
Сериал выходит на платформах с 5 ноября.
«Обнальщик» (2025)
История Wink переносит зрителя на Дальний Восток 2013 года. Михаил в исполнении Александра Яценко переезжает с семьёй подальше от кредиторов и случайно обнаруживает, что его сын Лёша (Фёдор Кудряшов) придумал технологию быстрого и внешне безопасного обнала.
Вместо тихой жизни начинается поток клиентов, среди которых появляются люди, с которыми нежелательно пересекаться даже на улице.
Премьера состоится 13 ноября.
