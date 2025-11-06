Ноябрь, не подведи: новые криминальные сериалы с Бортич и Яценко, от которых не оторваться

В ноябре сразу два российских проекта вышли с одинаково скользкой тематикой — теневые схемы, быстрые деньги, рискованные сделки.

«Нам покер» (2025)

Премьера Wink и «Кинопоиска» рассказывает о трёх соседях, которые решили заработать, устроив домашний покерный клуб. Всё кажется невинным, пока в их жизни не появляется сотрудник ОБЭП.

Он не угрожает посадить — он предлагает партнёрство, и именно с этого момента их мини-клуб превращается в рискованную подпольную сеть.

Александра Бортич добавляет истории живости, а сериал в целом работает в зоне лёгкой криминальной комедии, где бытовая инициатива неожиданно вырастает до опасных масштабов.

Сериал выходит на платформах с 5 ноября.

«Обнальщик» (2025)

История Wink переносит зрителя на Дальний Восток 2013 года. Михаил в исполнении Александра Яценко переезжает с семьёй подальше от кредиторов и случайно обнаруживает, что его сын Лёша (Фёдор Кудряшов) придумал технологию быстрого и внешне безопасного обнала.

Вместо тихой жизни начинается поток клиентов, среди которых появляются люди, с которыми нежелательно пересекаться даже на улице.

Премьера состоится 13 ноября.

