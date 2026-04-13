Меню
Русский English
Отмена
Новый «Смерш» уже в Сети: «Петренко и Котлярский — снова в ударе»

13 апреля 2026 10:23
Кадр из сериала «Смерш»

На Рен-ТВ премьера состоится позже.

Военно-детективная франшиза «СМЕРШ-4» обзавелась новым звеном — на платформе Wink 9 апреля состоялся релиз драмы «Москва 1944». В знакомых ролях на экран вернулись Игорь Петренко, Владислав Котлярский, Леонид Громов, Лянка Грыу и другие артисты основного состава.

Позже премьера состоится и на телеканале РЕН ТВ. Однако некоторые зрители уже успели оценить картину и делятся впечатлениями.

О чём сюжет

Действие разворачивается в начале Великой Отечественной войны. По указанию Сталина ключевые объекты Москвы были заминированы. Этим замыслом планируют воспользоваться немецкие диверсанты, проникшие в советский тыл: их цель — подорвать центр столицы. Агентам СМЕРШа Лаврову и Семёнову предстоит вычислить и остановить вражескую группу.

Что говорят первые зрители

Судя по отзывам, новая лента не подорвала репутацию сериала как образца качественной военно-исторической драмы. В рецензиях особенно хвалят актёрские работы и напряжённый, хорошо скрученный сюжет.

«Петренко и Котлярский — снова в ударе, а Лянка Грыу убедительно сыграла немку, очень понравилось», «Отличный сериал, смотрели всей семьёй с родителями — получили удовольствие», — пишут в Сети.

Зрители сходятся во мнении: проект сохраняет высокую планку, заданную предыдущими частями.

Фото: Кадры из сериала «Смерш»
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше