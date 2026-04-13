Новый «Смерш» уже в Сети: «Петренко и Котлярский — снова в ударе»

Военно-детективная франшиза «СМЕРШ-4» обзавелась новым звеном — на платформе Wink 9 апреля состоялся релиз драмы «Москва 1944». В знакомых ролях на экран вернулись Игорь Петренко, Владислав Котлярский, Леонид Громов, Лянка Грыу и другие артисты основного состава.

Позже премьера состоится и на телеканале РЕН ТВ. Однако некоторые зрители уже успели оценить картину и делятся впечатлениями.

О чём сюжет

Действие разворачивается в начале Великой Отечественной войны. По указанию Сталина ключевые объекты Москвы были заминированы. Этим замыслом планируют воспользоваться немецкие диверсанты, проникшие в советский тыл: их цель — подорвать центр столицы. Агентам СМЕРШа Лаврову и Семёнову предстоит вычислить и остановить вражескую группу.

Что говорят первые зрители

Судя по отзывам, новая лента не подорвала репутацию сериала как образца качественной военно-исторической драмы. В рецензиях особенно хвалят актёрские работы и напряжённый, хорошо скрученный сюжет.

«Петренко и Котлярский — снова в ударе, а Лянка Грыу убедительно сыграла немку, очень понравилось», «Отличный сериал, смотрели всей семьёй с родителями — получили удовольствие», — пишут в Сети.

Зрители сходятся во мнении: проект сохраняет высокую планку, заданную предыдущими частями.