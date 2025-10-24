Новый сериал от создателя «Во все тяжкие» может стать самым странным за карьеру автора: о мире, где вирус делает людей идеальными

Осенью на Apple TV+ выйдет сериал «Из многих» — новая работа Винса Гиллигана, автора «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу».
Проект уже назвали самым загадочным в карьере сценариста. Главную роль сыграла Рэй Сихорн, прославившаяся ролью Ким Уэкслер в «Лучше звоните Солу».
Мир, где счастье стало вирусом
Главная героиня Кэрол Стурка — писательница, переживающая не лучшие времена. Но всё меняется, когда в Нью-Мексико распространяется странный вирус.
Он делает людей спокойными, счастливыми и беззаботными. Улыбка не сходит с их лиц, страх и тревога исчезают. Только вот одна проблема — они перестают быть собой.
Кэрол по непонятным причинам не заражается и начинает расследовать, кто и зачем подарил человечеству «идеальную жизнь».
Гиллиган снова в Альбукерке
Место действия не случайно — всё происходит в Альбукерке, знакомом по «Во все тяжкие». Гиллиган не просто снял сериал, но и сам поставил несколько эпизодов.
Он называет проект «смесью неоапокалиптики и психологической драмы». Это история о свободе воли, коллективном сознании и цене, которую приходится платить за внутренний покой.
Загадочные тизеры и шифры
Apple TV+ запустил промокампанию в духе старых «Секретных материалов». Каждый тизер длился не больше тридцати секунд, но создавал ощущение надвигающегося безумия.
В одном ролике женщина облизывала пончики и возвращала их обратно на полку, в другом — героиня стояла перед телефоном, не решаясь позвонить.
Финальный тизер показал Кэрол, идущую по улице в белой окровавленной футболке. В нескольких видео на экране мелькал телефонный номер.
Те, кто набрал его, слышали жуткое сообщение:
«Пожалуйста, знай, что твоя жизнь — только твоя собственность, Кэрол. У тебя есть свобода воли».
Атмосфера обещает быть одновременно пугающей и завораживающей.
Премьера и перспективы
Первый сезон «Из многих» выйдет 7 ноября. Зрителям сразу покажут две серии, а дальше — по одной в неделю.
Apple TV+ уже продлил проект на второй сезон, не дожидаясь отзывов. Если Гиллигану удалось объединить философию и триллер, нас ждёт один из самых обсуждаемых сериалов осени.
