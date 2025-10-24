Новый сериал от создателя «Во все тяжкие» может стать самым странным за карьеру автора: о мире, где вирус делает людей идеальными

Винс Гиллиган снова обращается к теме человеческой природы — на этот раз в мире, где счастье стало заразным.

Осенью на Apple TV+ выйдет сериал «Из многих» — новая работа Винса Гиллигана, автора «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу».

Проект уже назвали самым загадочным в карьере сценариста. Главную роль сыграла Рэй Сихорн, прославившаяся ролью Ким Уэкслер в «Лучше звоните Солу».

Мир, где счастье стало вирусом

Главная героиня Кэрол Стурка — писательница, переживающая не лучшие времена. Но всё меняется, когда в Нью-Мексико распространяется странный вирус.

Он делает людей спокойными, счастливыми и беззаботными. Улыбка не сходит с их лиц, страх и тревога исчезают. Только вот одна проблема — они перестают быть собой.

Кэрол по непонятным причинам не заражается и начинает расследовать, кто и зачем подарил человечеству «идеальную жизнь».

Гиллиган снова в Альбукерке

Место действия не случайно — всё происходит в Альбукерке, знакомом по «Во все тяжкие». Гиллиган не просто снял сериал, но и сам поставил несколько эпизодов.

Он называет проект «смесью неоапокалиптики и психологической драмы». Это история о свободе воли, коллективном сознании и цене, которую приходится платить за внутренний покой.

Загадочные тизеры и шифры

Apple TV+ запустил промокампанию в духе старых «Секретных материалов». Каждый тизер длился не больше тридцати секунд, но создавал ощущение надвигающегося безумия.

В одном ролике женщина облизывала пончики и возвращала их обратно на полку, в другом — героиня стояла перед телефоном, не решаясь позвонить.

Финальный тизер показал Кэрол, идущую по улице в белой окровавленной футболке. В нескольких видео на экране мелькал телефонный номер.

Те, кто набрал его, слышали жуткое сообщение:

«Пожалуйста, знай, что твоя жизнь — только твоя собственность, Кэрол. У тебя есть свобода воли».

Атмосфера обещает быть одновременно пугающей и завораживающей.

Премьера и перспективы

Первый сезон «Из многих» выйдет 7 ноября. Зрителям сразу покажут две серии, а дальше — по одной в неделю.

Apple TV+ уже продлил проект на второй сезон, не дожидаясь отзывов. Если Гиллигану удалось объединить философию и триллер, нас ждёт один из самых обсуждаемых сериалов осени.

