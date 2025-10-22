Слухи подтвердились: Disney запускает новый «Бегущий в лабиринте» — не думайте, это не ремейк и не продолжение

Создатели не просто перезапускают культовую франшизу — они полностью меняют правила игры.

Пока фанаты гадали, будет ли продолжение истории о выживших подростках из таинственного Лабиринта, инсайдеры подтвердили: проект возвращается.

Disney запустила в разработку новый фильм «Бегущий в лабиринте», но это не ремейк и не прямой сиквел. Речь идёт о свежем взгляде на знакомый мир, где снова не будет места случайностям и слабости.

Не ремейк и не продолжение

Впервые слухи о возвращении франшизы появились ещё в 2019 году, сразу после покупки студией Disney компании 21st Century Fox.

Тогда на CinemaCon руководство лишь намекнуло, что «идеи в разработке». Но теперь ясно: работа действительно идёт.

В 2024-м стало известно, что Уэс Болл, снявший оригинальную трилогию, возвращается к проекту в роли продюсера, а сценарий поручен Джеку Пэглену, автору «Превосходства» с Джонни Деппом.

По предварительным данным, новый фильм станет «продолжением без прямой связи»: история развернётся в той же вселенной, но с другими персонажами, которые столкнутся с последствиями событий оригинала.

Что ждёт зрителей

Создатели обещают сохранить атмосферу изоляции и паранойи, но сделать упор не на подростковом героизме, а на моральных дилеммах.

Лабиринт, по словам инсайдеров, теперь станет метафорой общества, а не только ловушкой.

Визуально фильм обещает быть масштабнее — с обновлёнными эффектами и более взрослым, философским подтекстом.

