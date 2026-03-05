Новый сериал от Гая Ричи затмил хит с Камбербэтчем: «У зумеров теперь есть свой Шерлок»

На Prime Video сразу целиком выложили детективный сериал «Молодой Шерлок», посвящённый самому первому делу великого сыщика. Все восемь эпизодов появились в доступе одновременно, а за режиссуру и продюсирование отвечал Гай Ричи.

Судя по первым отзывам и цифрам, проект уже сейчас претендует на звание хита, способного переплюнуть даже ту версию Шерлока, которую полюбили благодаря Бенедикту Камбербэтчу.

Сюжет сериала «Молодой Шерлок»

Действие происходит в 1870‑е. 19-летний Шерлок получает полгода тюрьмы за карманные кражи, но старший брат Майкрофт вытаскивает его и пристраивает в Оксфорд. Там юный сыщик знакомится со студентом Джеймсом Мориарти и китайской принцессой Шоуань, приехавшей с визитом.

А заодно влипает в историю с убийством, которая оказывается куда сложнее, чем кажется. Чтобы не сесть в тюрьму, Холмсу приходится самому распутывать клубок, где замешаны смертоносное оружие, древние рукописи, шпионы и семейные тайны, которые уже давно пытались похоронить.

Отзывы о сериале «Молодой Шерлок»

Гай Ричи с миром Шерлока уже сталкивался — на рубеже «десятых» он снял два фильма с Робертом Дауни‑младшим и Джудом Лоу. Но сериал к тем картинам никакого отношения не имеет. На этот раз режиссёр решил показать, как вообще формировался характер сыщика, который позже станет легендой.

В основу легли романы Энди Лейна о юном Холмсе, но сценарист Мэттью Паркхилл заметно их переработал. В книге главному герою всего 14, в сериале он уже старше, опытнее. И самое неожиданное — Джеймс Мориарти превратился из заклятого врага в друга и напарника.

На Rotten Tomatoes у шоу 84% свежести, и критики разделились: одни в восторге от свежего взгляда, другие считают, что ничего нового Ричи не придумал, а его работа 15-летней давности с Дауни‑младшим была куда изобретательней.