Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Новый «Аватар» разобьет сердца сильнее, чем финал «Титаника»: Кэмерон уже сделал предупреждение

Новый «Аватар» разобьет сердца сильнее, чем финал «Титаника»: Кэмерон уже сделал предупреждение

5 декабря 2025 22:00
Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел»

Режиссер намекнул на особенную драму в триквеле.

Джеймс Кэмерон пообещал, что в третьем «Аватаре» зрителей ждёт не просто продолжение, а настоящее эмоциональное потрясение. Легендарный режиссёр намекнул, что сценаристы готовят для фанатов саги одни из самых пронзительных и драматичных моментов за всю её историю.

И сила его воздействия будет сопоставима с тем, что публика пережила в финале «Титаника».

Драма в новом «Аватаре»

На премьере третьей части, «Пламя и пепел», режиссёр намекнул, что зрителей ждут сцены настолько пронзительные и тяжёлые, каких в кино не было со времён легендарного «Титаника».

Кэмерон признался, что гордится проделанной за два десятилетия работой и теперь намерен испытать чувства публики на прочность, выводя драматизм саги на совершенно новый уровень.

Несмотря на обещанные трагические повороты, фильм не теряет веры в лучшее и делает особый акцент на ценности семьи.

Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел»

Сэм Уортингтон в «Аватаре»

Зрители сразу же предположили, что их ожидает смерть Джейка Салли. Исполнитель этой роли Сэм Уортингтон не стал комментировать версии, лишь заметил, что съёмки третьей части стали для него сильным эмоциональным опытом.

По словам актёра, если «Путь воды» погружал зрителя в чудеса Пандоры, то новая лента, «Пламя и пепел», смещает фокус вглубь — на внутренний мир и личные драмы героев, заставляя сопереживать им ещё сильнее.

Премьерный показ картины уже состоялся в Лос-Анджелесе, дождаться её смогут все желающие совсем скоро: мировой прокат стартует 19 декабря.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кем может быть отец Кири из «Аватара».

Фото: Кадры из фильма «Аватар: Пламя и пепел» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
До планки в 1 млрд долларов сборов осталось немного: сможет ли новое «Паранормальное явление» обновить рекорд? До планки в 1 млрд долларов сборов осталось немного: сможет ли новое «Паранормальное явление» обновить рекорд? Читать дальше 4 декабря 2025
Сначала был Серым, потом стал Белым: а почему Гэндальфа во «Властелине колец» вообще так называли Сначала был Серым, потом стал Белым: а почему Гэндальфа во «Властелине колец» вообще так называли Читать дальше 4 декабря 2025
Такого в «Хищнике» еще не делали: в «Планете смерти» впервые рассказали о языке яутжи — эти щелчки и рычания были тайной 35 лет Такого в «Хищнике» еще не делали: в «Планете смерти» впервые рассказали о языке яутжи — эти щелчки и рычания были тайной 35 лет Читать дальше 3 декабря 2025
Не продолжение, а приквел: Тарантино снимет третий фильм «Убить Билла», но без Умы Турман Не продолжение, а приквел: Тарантино снимет третий фильм «Убить Билла», но без Умы Турман Читать дальше 3 декабря 2025
Такого монстра франшиза еще не видела: как можно убить Калиска из фильма «Хищник: Планета смерти» — он только кажется бессмертным Такого монстра франшиза еще не видела: как можно убить Калиска из фильма «Хищник: Планета смерти» — он только кажется бессмертным Читать дальше 3 декабря 2025
Эта деталь в «Острове проклятых» объясняет весь смысл фильма: самые внимательные могли сразу догадаться Эта деталь в «Острове проклятых» объясняет весь смысл фильма: самые внимательные могли сразу догадаться Читать дальше 2 декабря 2025
Тарантино мечтал снять у себя этих актеров, но они ему отказали, причем еще и дважды: культовые фильмы режиссера могли выглядеть по-другому Тарантино мечтал снять у себя этих актеров, но они ему отказали, причем еще и дважды: культовые фильмы режиссера могли выглядеть по-другому Читать дальше 6 декабря 2025
Дети не понимают всего смысла «Трех котов»: от этой теории по мультику-хиту побегут мурашки Дети не понимают всего смысла «Трех котов»: от этой теории по мультику-хиту побегут мурашки Читать дальше 6 декабря 2025
«Обитель зла» зрители знают благодаря Милле Йовович: но почему сама Элис — до сих пор не канон «Обитель зла» зрители знают благодаря Милле Йовович: но почему сама Элис — до сих пор не канон Читать дальше 6 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше