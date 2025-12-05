Новый «Аватар» разобьет сердца сильнее, чем финал «Титаника»: Кэмерон уже сделал предупреждение

Джеймс Кэмерон пообещал, что в третьем «Аватаре» зрителей ждёт не просто продолжение, а настоящее эмоциональное потрясение. Легендарный режиссёр намекнул, что сценаристы готовят для фанатов саги одни из самых пронзительных и драматичных моментов за всю её историю.

И сила его воздействия будет сопоставима с тем, что публика пережила в финале «Титаника».

Драма в новом «Аватаре»

На премьере третьей части, «Пламя и пепел», режиссёр намекнул, что зрителей ждут сцены настолько пронзительные и тяжёлые, каких в кино не было со времён легендарного «Титаника».

Кэмерон признался, что гордится проделанной за два десятилетия работой и теперь намерен испытать чувства публики на прочность, выводя драматизм саги на совершенно новый уровень.

Несмотря на обещанные трагические повороты, фильм не теряет веры в лучшее и делает особый акцент на ценности семьи.

Сэм Уортингтон в «Аватаре»

Зрители сразу же предположили, что их ожидает смерть Джейка Салли. Исполнитель этой роли Сэм Уортингтон не стал комментировать версии, лишь заметил, что съёмки третьей части стали для него сильным эмоциональным опытом.

По словам актёра, если «Путь воды» погружал зрителя в чудеса Пандоры, то новая лента, «Пламя и пепел», смещает фокус вглубь — на внутренний мир и личные драмы героев, заставляя сопереживать им ещё сильнее.

Премьерный показ картины уже состоялся в Лос-Анджелесе, дождаться её смогут все желающие совсем скоро: мировой прокат стартует 19 декабря.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кем может быть отец Кири из «Аватара».