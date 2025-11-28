Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Новый «Аватар» еще не вышел, а Кэмерон уже готовится к провалу: историю Джейка и Нейтири придется дочитывать

Новый «Аватар» еще не вышел, а Кэмерон уже готовится к провалу: историю Джейка и Нейтири придется дочитывать

28 ноября 2025 13:46
Кадр из фильма «Аватар: Огонь и пепел»

Режиссер рассказал, как может досрочно завершить франшизу.

Джеймс Кэмерон шокировал поклонников неожиданным заявлением о будущем саги «Аватар». Режиссёр признался, что осознаёт финансовые риски третьей части, на которую были потрачены колоссальные средства.

Кэмерон прямо заявил: если «Аватар: Пламя и пепел» не окупит гигантский бюджет, он завершит легендарную франшизу на этой части. Таким образом, судьба вселенной Пандоры теперь полностью зависит от кассовых сборов предстоящего фильма.

Джеймс Кэмерон о фильме «Аватар: Пламя и пепел»

Хотя изначально планировалось семь фильмов, режиссёр готов завершить историю на третьей серии, если «Пламя и пепел» не окупят огромных затрат.

«Я во вселенной "Аватара" уже два десятка лет. Но если на этом этапе все придется завершить, я соглашусь», — отметил он.

Кэмерон категорически исключил передачу прав другим режиссёрам, но нашёл альтернативное решение. Все нераскрытые сюжетные линии борьбы персонажей могут получить завершение в книге-сиквеле, которую он напишет вместо съёмок.

Кадр из фильма «Аватар: Огонь и пепел»

Франшиза «Аватар»

Франшиза демонстрирует впечатляющие результаты: первая часть собрала 2,9 миллиарда долларов при бюджете 237 миллионов, а сиквел «Путь воды» еще 2,3 миллиарда. Обе ленты вошли в топ-5 самых кассовых фильмов в истории, что делает маловероятным провал третьей части при такой огромной фан-базе.

Премьера «Аватара: Огонь и пепел» назначена на 19 декабря. Четвёртую и пятую части зрители увидят в декабре 2029 и 2031 годов, если Кэмерон не передумает.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кем может быть отец Кири из «Аватара».

Фото: Кадры из фильма «Аватар: Огонь и пепел» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Как новый «Хищник» связан с «Форрестом Гампом»: если не знать, то догадаться невозможно Как новый «Хищник» связан с «Форрестом Гампом»: если не знать, то догадаться невозможно Читать дальше 29 ноября 2025
Netflix прямо называет этот фильм провалом, но у зрителей другое мнение: 138 млн человек вряд ли ошиблись Netflix прямо называет этот фильм провалом, но у зрителей другое мнение: 138 млн человек вряд ли ошиблись Читать дальше 29 ноября 2025
За полгода до «Венома» вышел фильм с таким же сюжетом: плагиат или совпадение? За полгода до «Венома» вышел фильм с таким же сюжетом: плагиат или совпадение? Читать дальше 27 ноября 2025
На финале «Форсажа 7» в кино плакали все – было жалко Пола Уокера: а знали ли вы, что изначально фильм хотели закончить иначе? На финале «Форсажа 7» в кино плакали все – было жалко Пола Уокера: а знали ли вы, что изначально фильм хотели закончить иначе? Читать дальше 27 ноября 2025
На «Форсаже 11» ничего не закончится: какие сериалы снимут по франшизе На «Форсаже 11» ничего не закончится: какие сериалы снимут по франшизе Читать дальше 27 ноября 2025
Триквел «Назад в будущее» был спланирован заранее: даже рубашка Дока намекала на это, а вы заметили? (фото) Триквел «Назад в будущее» был спланирован заранее: даже рубашка Дока намекала на это, а вы заметили? (фото) Читать дальше 25 ноября 2025
«Будто дешевый фанфик в переходе метро»: «Грозовому перевалу» с Элорди и Робби предрекают провал — посмотрите на постер и все поймете «Будто дешевый фанфик в переходе метро»: «Грозовому перевалу» с Элорди и Робби предрекают провал — посмотрите на постер и все поймете Читать дальше 25 ноября 2025
Этот фильм не спасли ни Джонни Депп, ни Эмбер Херд: у нуарного детектива позорные 0% на RT Этот фильм не спасли ни Джонни Депп, ни Эмбер Херд: у нуарного детектива позорные 0% на RT Читать дальше 25 ноября 2025
Самый старший, а такой плакса: почему в «Трех котах» Компот постоянно расстраивается Самый старший, а такой плакса: почему в «Трех котах» Компот постоянно расстраивается Читать дальше 29 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше