Новый «Аватар» еще не вышел, а Кэмерон уже готовится к провалу: историю Джейка и Нейтири придется дочитывать

Джеймс Кэмерон шокировал поклонников неожиданным заявлением о будущем саги «Аватар». Режиссёр признался, что осознаёт финансовые риски третьей части, на которую были потрачены колоссальные средства.

Кэмерон прямо заявил: если «Аватар: Пламя и пепел» не окупит гигантский бюджет, он завершит легендарную франшизу на этой части. Таким образом, судьба вселенной Пандоры теперь полностью зависит от кассовых сборов предстоящего фильма.

Джеймс Кэмерон о фильме «Аватар: Пламя и пепел»

Хотя изначально планировалось семь фильмов, режиссёр готов завершить историю на третьей серии, если «Пламя и пепел» не окупят огромных затрат.

«Я во вселенной "Аватара" уже два десятка лет. Но если на этом этапе все придется завершить, я соглашусь», — отметил он.

Кэмерон категорически исключил передачу прав другим режиссёрам, но нашёл альтернативное решение. Все нераскрытые сюжетные линии борьбы персонажей могут получить завершение в книге-сиквеле, которую он напишет вместо съёмок.

Франшиза «Аватар»

Франшиза демонстрирует впечатляющие результаты: первая часть собрала 2,9 миллиарда долларов при бюджете 237 миллионов, а сиквел «Путь воды» еще 2,3 миллиарда. Обе ленты вошли в топ-5 самых кассовых фильмов в истории, что делает маловероятным провал третьей части при такой огромной фан-базе.

Премьера «Аватара: Огонь и пепел» назначена на 19 декабря. Четвёртую и пятую части зрители увидят в декабре 2029 и 2031 годов, если Кэмерон не передумает.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кем может быть отец Кири из «Аватара».