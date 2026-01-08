Меню
Новогодние выходные почти закончились — самое время вспомнить, когда выходит «История игрушек 5»: вот точная дата

8 января 2026 12:00
Кадр из фильма «История игрушек 5»

Для тех, кто обожает Бонни, Вуди и их компашку.

Миллионы зрителей по всему миру уже несколько лет ждут продолжение «Истории игрушек». После четвёртой части казалось, что история Вуди и его друзей завершена, но Pixar решил вернуться к этой вселенной. Пятая часть официально в работе и уже давно стала одной из самых ожидаемых анимационных премьер.

Сюжет строится вокруг нового поколения. Бонни всё больше увлекается электронным планшетом Лили Пад, а привычные игрушки начинают терять для неё значение. Джесси берёт на себя роль лидера и пытается удержать игрушечный мир от распада, пока Вуди и Бо Пип живут отдельно и не уверены, стоит ли возвращаться домой.

Pixar делает ставку не на экшен, а на тему, знакомую каждому родителю и ребёнку, — страх быть забытым из-за экранов и гаджетов. Режиссёр Эндрю Стэнтон снова работает с этой историей, а голоса героев остаются прежними: Том Хэнкс, Тим Аллен и Джоан Кьюсак вернулись к своим ролям.

И главное, что сейчас важно не потерять: мультфильм выйдет 19 июня 2026 года. Именно тогда станет ясно, смогут ли игрушки вернуть своё место в жизни Бонни и в сердцах зрителей. Пока ждать ещё долго, но дату лучше запомнить уже сейчас — слишком многие собираются снова идти в этот мир.

Читайте также: Pixar показал тизер «Истории игрушек 5»: в нем рассекретили нового героя – Вуди и Базз тоже остаются

Фото: Кадр из фильма «История игрушек 5»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
