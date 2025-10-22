Новинки недели — огонь: Netflix выпустил 3 фильма, которые обсуждают даже те, кто не смотрит Netflix

На этой неделе на платформе — три громкие премьеры: азиатский хоррор, политический триллер Кэтрин Бигелоу и философская драма из Кореи.

Netflix выпускает немного — но метко. В его расписании нет случайных проектов: каждая премьера создана, чтобы вызывать эмоции и обсуждения в сети. Итак, какие новинки выложила платформа?

«Эликсир» (The Elixir)

Премьера — 23 октября

Индонезийский хоррор, где зло не всегда выглядит мистическим. Семья из маленькой деревни должна объединиться, чтобы выжить после появления древнего проклятия.

Визуально — плотный, атмосферный, тревожный фильм, в котором страх сочетается с семейной драмой и символикой.

«Дом динамита» (A House of Dynamite)

Премьера — 24 октября

Главная премьера недели. Кэтрин Бигелоу, режиссёр «Повелителя бури», сняла политический триллер о кризисе в США.

После запуска неизвестной ракеты над Чикаго президент (Идрис Эльба) и его команда (Ребекка Фергюсон, Джаред Харрис) пытаются предотвратить катастрофу.

Фильм держится не на эффектных сценах, а на холодной логике и ощущении надвигающегося хаоса.

«Дом мистера Кима» (The Dream Life of Mr. Kim)

Премьера — 25 октября

Южнокорейская драма о мужчине, потерявшем работу и вдруг начавшем жить по-настоящему. После двадцати пяти лет службы он теряет всё, но впервые чувствует свободу.

Рю Сын-рён создаёт образ, в котором легко узнать любого, кто когда-то выгорел на работе. Спокойное, тонкое и очень человечное кино.

