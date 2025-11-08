Новая охота началась, но где именно? Разбираемся, как называется та самая «планета смерти», на которой даже Хищник боится дышать

Он снова выходит на охоту — только теперь не на людей. В мире уже стартовал фильм «Хищник: Планета смерти», а в России его покажут 13 ноября. Но у зрителей остался один вопрос: как называется мир, где даже хищники становятся добычей?

Когда охотник теряет уверенность

Главный герой — Дек, молодой яутжа, изгнанный из клана. Чтобы вернуть уважение отца, он отправляется на смертельно опасную планету — Калиск. Это место, где всё живое охотится на всё, где даже воздух способен убить. Именно там Дек должен доказать, что достоин звания воина.

Союз с машиной

На Калиске он встречает Тию — повреждённого андроида Weyland-Yutani. Вместе они выживают среди монстров и преследователей, у которых нет жалости. Она знает слабости этой планеты, он — её инстинкты. И обоим придётся довериться друг другу, чтобы не стать частью местной фауны.

Возвращение легенды

Режиссёр Дэн Трахтенберг («Добыча») переворачивает привычную формулу: хищник теперь не всесильный монстр, а тот, кто впервые боится. «Планета смерти» — седьмая часть франшизы, где ставка сделана не на кровь, а на выживание и внутреннюю борьбу.

