«Для них мы не мясо, а вызов»: кто такие Хищники на самом деле и зачем они прилетают на Землю — 3 теории фанатов

У них даже кодекс чести есть, если вы не знали.

Франшиза «Хищник» давно стала легендой — десятки фильмов, кроссоверов и миллиард просмотров. От джунглей со Шварценеггером до арктических пустошей и далёких планет — зрители снова и снова возвращаются к этой истории.

Но при всей любви к монстру с инфракрасным зрением остаётся вопрос, который гложет фанатов уже сорок лет: кто такие Хищники и зачем они вообще прилетают на Землю?

Кодекс без пощады

В официальной мифологии их зовут яутжа — древняя раса охотников, для которых убийство не преступление, а искусство. Их язык — щелчки и шипение, их броня делает их невидимыми, а кровь светится ядовито-зелёным светом.

Они охотятся не ради пропитания, а ради испытания. Безоружных, больных или беременных не трогают — в этом их извращённая честь. И если миссия провалена, яутжа уничтожает себя, чтобы не опозорить клан.

Теории фанатов

На форумах поклонники строят версии одна страшнее другой. Одни считают, что Земля — тренировочный полигон для молодых охотников. Другие уверены: яутжа видят в человечестве угрозу и проверяют, насколько близко мы подошли к их уровню.

А есть теория, что они собирают гены сильнейших воинов, создавая новые, гибридные поколения.

Почему именно мы

Потому что люди — лучшие соперники. Мы слабы, смертны, но непредсказуемы. Один фанат написал: «Для них мы не мясо, а вызов. Игра, где ты можешь умереть, но не проиграть».

И, пожалуй, именно поэтому Хищники возвращаются снова и снова — не ради войны, а ради идеальной охоты, которая никогда не заканчивается.

