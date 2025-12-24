Меню
Киноафиша Статьи Нолан еще не снял «Одиссею», а ее уже называют главным фильмом 2026 года: трейлер вышел — и зрители в восторге (видео)

24 декабря 2025 11:50
Кадр из фильма «Одиссея»

Фильм выйдет в мировой прокат 17 июля 2026 года.

Он еще не вышел — а его уже обсуждают как событие года. Дебютный трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана появился в сети и мгновенно включил режим ожидания: зрители уверены, что перед ними будущий главный фильм 2026-го.

Нолан берется за миф — и делает это всерьез

Новая «Одиссея» — экранизация поэмы Гомера, написанной почти три тысячи лет назад. Но по первым кадрам ясно: музейной пыли здесь не будет. История начинается после Троянской войны.

Царь Итаки Одиссей отправляется домой — к Пенелопе и сыну Телемаху — и попадает в череду испытаний, где миф превращается в выживание. Циклоп Полифем, колдунья Цирцея, море как враг и судьба как приговор — все это выглядит не сказкой, а жестким маршрутом.

Актерский состав как отдельный аргумент

Одиссея играет Мэтт Дэймон — еще одно его возвращение к Нолану после «Интерстеллара» и «Оппенгеймера».

Пенелопу воплотила Энн Хэтэуэй, Телемаха — Том Холланд, а Цирцею — Шарлиз Терон. К ним присоединились Роберт Паттинсон, Зендая, Лупита Нионго, Джон Бернтал и Логан Маршалл-Грин. Список звучит как фестивальный лайнап — и это только усиливает эффект.

«Это что-то невероятное», «Очень ждем», «Нолан — это всегда про качество», — пишут под трейлером фанаты.

Почему трейлер так зацепил

Зрители пишут о «возвращении большого кино». Масштаб, физический экшен, ощущение пути и опасности — все то, что Нолан умеет превращать в зрелище без компьютерной пустоты. Universal уже называет фильм «мифической экшен-эпопеей», а съемки проходили в разных странах с использованием новой IMAX-технологии.

Что дальше

«Одиссея» выйдет в мировой прокат 17 июля 2026 года. До премьеры еще далеко, но трейлер уже сделал главное — дал понять, что нас ждет не просто очередная адаптация классики, а большое, тяжелое и амбициозное кино. И судя по реакции, зрители готовы к этому путешествию.

Фото: Кадр из фильма «Одиссея»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
