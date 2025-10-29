Не только «Одиссея» Нолана: 5 культовых романов, которые будут экранизированы в 2026 году

В новом 2026 году режиссёры словно договорились: если и снимать кино, то только по книгам. На экранах снова будет править литература — от античной «Одиссеи» до современных бестселлеров Колин Гувер. Настоящий ренессанс экранизаций.

«Люди, которых мы встречаем в отпуске» (9 января 2026)

Начнёт год лёгкая романтическая прелюдия, «Люди, которых мы встречаем в отпуске». Бретт Хейли, режиссёр тонких драм, взялся за бестселлер Эмили Генри — историю двух друзей, которые каждый год уезжали вместе в отпуск, пока одна ссора не прервала традицию.

«Воспоминания о нём» (13 марта 2026)

Колин Гувер снова в деле — после «Всё закончится на нас» её романы экранизируют один за другим. Режиссёр Ванесса Касуилл переносит на экран историю Кенны (Майка Монро), женщины, пытающейся вернуть себе жизнь после трагической ошибки и семи лет в тюрьме. На этот раз Гувер отказывается от сладкого романтизма: перед нами история о вине, прощении и втором шансе.

«Проект "Аве Мария"» (20 марта 2026)

А вот и фантастика с размахом, «Проект "Аве Мария"». Энди Вейр, автор «Марсианина», снова отправляет героя в одиночество — теперь на космическую станцию. Райан Гослинг играет астронавта, который должен спасти человечество, не помня даже, кто он. Сценарий — смесь научного триллера и философской притчи, а за камерой дуэт Фила Лорда и Кристофера Миллера.

«Одиссея» (17 июля 2026)

Главная премьера года. Кристофер Нолан, кажется, решил соревноваться с самим собой: после «Оппенгеймера» он берётся за Гомера. В роли Одиссея — Мэтт Дэймон, а в окружении — Зендая, Энн Хэтэуэй, Том Холланд, Миа Гот, Шарлиз Терон и Роберт Паттинсон. Нолан обещает показать не античность как учебник, а как эпос о человеке, который бредёт через время, память и собственную вину.

«Верити» (2 октября 2026)

Колин Гувер вновь в центре внимания — теперь с психологическим триллером. Майкл Шоуолтер ставит «Верити» с Энн Хэтэуэй, Дакотой Джонсон и Джошем Хартнеттом. История о писательнице, которая становится «призраком» знаменитого автора, постепенно превращается в кошмар о зависимости, лжи и границах авторства.

Литература снова рулит

2026-й покажет, что хорошие книги всё ещё двигают кино. От античного эпоса до поп-романов — зрителю предлагают не просто сюжеты, а эмоциональные миры, в которых хочется остаться дольше титров. У Голливуда новое кредо: если хочешь большой успех, сначала открой роман.

Ранее мы писали: Книголюбы ждали этот момент годами, и вот он настал: 5 экранизаций культовых романов, которые выйдут в 2025 году.