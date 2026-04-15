Никакого выходного и праздника: почему в СССР День победы не отмечали целых 17 лет

Никакого выходного и праздника: почему в СССР День победы не отмечали целых 17 лет

15 апреля 2026 15:13
В СССР не сразу начали пышно отмечать День победы

Пышные торжества не сразу стали традицией.

День Победы, отмечаемый 9 мая, — дата, хорошо известная каждому жителю России. В этот праздник страна вспоминает триумф Советского Союза над нацизмом в Великой Отечественной войне. Но мало кто знает, что так было не всегда: долгое время 9 мая оставалось обычным рабочим днём.

Сразу после окончания войны, в 1945-м, граждан действительно освободили от трудовой повинности 9 мая. Однако уже в декабре 1947-го ситуация кардинально изменилась.

В календарь производственных дней внесли коррективы: День Победы объявили рабочим, зато 1 января сделали выходным. Власти исходили из того, что стране требовалось восстанавливать разрушенные города и возводить новые предприятия, поэтому лишние выходные тогда казались непозволительной роскошью.

Подобный порядок продержался целых семнадцать лет. Начиная с конца 1950-х, в адрес руководства всё чаще стали звучать просьбы вернуть 9 мая статус нерабочего дня.

Окончательно эта инициатива оформилась к 1965 году. Правивший в ту пору глава государства был большим поклонником масштабных торжеств, а потому с радостью поддержал идею устроить пышное празднование — тем более что повод был действительно весомым: двадцатилетие Победы.

К тому моменту в СССР уже выросло целое поколение молодых людей, не заставших ужасов войны. Назрела острая необходимость сформировать у юных граждан уважительное отношение к подвигу ветеранов и заложить традицию почитания их памяти. Именно поэтому возвращение выходного дня стало не просто формальным решением, а важным шагом в воспитании поколения.

Фото: Legion-Media
Светлана Левкина
