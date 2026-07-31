Я так хочу, чтобы лето не кончалось, а еще, чтобы вы угадали 6 советских фильмов только по одному кадру (тест)

От этих моментов так и веет жарой.

Лето в советском кино невозможно перепутать ни с чем. Солнечные дворы, зеленые улицы, речные берега и южные пейзажи создавали особую атмосферу, которая и спустя десятилетия вызывает теплую ностальгию. Иногда достаточно всего одного кадра, чтобы сразу вспомнить любимый фильм.

Сможете узнать знаменитые советские картины только по летнему пейзажу? В этом тесте нет зимних сцен, шуб и сугробов — только солнце, зелень и самые теплые моменты из любимых фильмов.

Но не спешите радоваться: некоторые вопросы способны поставить в тупик даже настоящих знатоков советского кино.

Ранее мы писали: «Утром деньги, вечером стулья», а пока — пройдите тест: угадайте советский фильм по профессии героя.