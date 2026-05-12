В каком возрасте были актеры «Девчат», когда снимали фильм: Тося было давно не 17

12 мая 2026 07:00
Кадр из фильма «Девчата»

Многие актеры совсем не соответствовали своему экранному возрасту, но это им вжиться в роль не помешало.

Есть фильмы, которые будто дышат рядом. «Девчата» — как раз из таких. Стоит включить, и кажется, что Тося вот-вот заглянет на чай, Ковригин проверит, кто шумит, а Анфиса бросит короткий взгляд поверх плеча.

Но мало кто задумывается: сколько лет было актёрам, когда они играли этих почти легендарных персонажей? Ответы удивляют.

Кто был почти мальчишкой, а кто — уже мастер

Роман Филиппов, тот самый Вася Зайцев, сиял своим фирменным добродушием в 25 — и был старше экранизированного героя. Живое обаяние, которое невозможно сыграть, стало его главным оружием.

А вот Алёша Великанов, нежный и ранимый, вышел на экран, когда его исполнитель Алексей Крыченков был всего 19. Почти мальчишка, и это читалось в каждом взгляде.

Михаил Пуговкин, комендант с реакцией «одной бровью», подошёл к роли в 38-летнем возрасте — уже будучи мастером комедии.

Взрослая команда, где каждый — характер

Вадима Дементьева в фильме сыграл 34-летний Анатолий Адоскин, хотя по книге герой — почти студент.

39-летний Виктор Байков подарил Ксан Ксанычу ту самую зрелость, что держит коллектив в равновесии.

31-летний Николай Погодин сделал Сашу надёжным и тёплым.

25-летний Станислав Хитров внес в Филю ту самую молодецкую удаль, что делает атмосферу фильма настоящей.

«Девчата» — но актрисы вовсе не девочки

Нина Меньшикова сыграла Веру в 33 — и с этим возрастом пришла внутренняя опора, которая ощущается до сих пор.

26-летняя Светлана Дружинина подарила Анфисе смесь уверенности и женской хитрости — позже эти качества приведут её в режиссуру.

35-летняя Инна Макарова сделала Надю Ерохину зрелой и мудрой.

30-летняя Люсьена Овчинникова привнесла в Катю естественную теплоту.

31-летняя Надежда Румянцева сыграла 17-летнюю Тосю — и так убедительно, что возраст героини не вызывал вопросов ни у одного зрителя.

Фильм живёт десятилетиями, потому что актёры в нём — не маски, а живые люди. И возраст здесь не мешал — наоборот, давал объём. Именно поэтому «Девчата» не стареют.

Ранее портал «Киноафиша» писал, как на самом деле звали Тосю Кислицыну из фильма «Девчата».

Фото: Кадр из фильма «Девчата»
Екатерина Адамова
