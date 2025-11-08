Меню
Никакая она не Антонина! Всю жизнь ошибались: как на самом деле звали Тосю Кислицыну из фильма «Девчата»

8 ноября 2025 16:40
Кадр из фильма «Девчата» (1961)

В книге же ясно написано, да и в фильме правильное имя прозвучало однажды.

«Девчата» Юрия Чулюкина — один из самых тёплых и любимых советских фильмов. Его пересматривают десятилетиями, цитируют реплики и уверенно хвастаются, что знают героев наизусть. Но именно здесь многих ждёт сюрприз. Миллионы зрителей уверены, что полное имя Тоси Кислицыной — Антонина. И ошибаются.

Тайна имени героини

Если внимательно прислушаться к диалогу во время сцены в столовой, можно услышать, как Филя обращается к Тосе: «Анастасия Поликарповна…» — и дальше что-то невнятное. Вот и всё, что даёт нам фильм.

И если открыть литературный первоисточник — повесть Бориса Бедного «Девчата» — сомнений уже не остаётся: полное имя любимицы публики звучит как Анастасия Поликарповна Кислицына. Кадр из фильма «Девчата» (1961)

Почему Тося, а не Настя

Многие удивляются: если героиню звали Анастасией, почему её все зовут Тосей? В русском языке это действительно необычное сокращение. Вероятно, автор хотел создать запоминающийся, лёгкий образ — задорной, весёлой девушки, способной постоять за себя и подарить окружающим хорошее настроение. Настя слишком привычно, а Тося звучит мягко, по-домашнему и сразу выделяет героиню среди других персонажей.

Магия «Девчат»

Фильм вышел в 1961 году и моментально стал хитом. Образ Тоси, созданный Надеждой Румянцевой, покорил миллионы зрителей — настолько живой, искренний и тёплый получился персонаж. Картину пересматривают снова и снова, открывая в ней новые детали, и даже сегодня «Девчата» остаются эталоном лёгкой, уютной советской комедии.

Теперь, зная, что Тося — это вовсе не Антонина, а Анастасия Поликарповна, фильм хочется пересмотреть ещё раз — уже с новым взглядом и вниманием к деталям.

Фото: Кадр из фильма «Девчата» (1961)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
