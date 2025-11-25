Меню
Киноафиша Статьи Топ 5 новогодних дорам, которые поднимут настроение и согреют сердце: про любовь, нежность и заботу

25 ноября 2025 09:54
Кадр из сериала «Красивая нуна, которая покупает мне еду», «Премьер-министр и я», «Первый снег»

Идеальные сериалы для праздничных каникул с чашкой какао и вкусняшками.

Новогодние каникулы — идеальное время, чтобы укутаться в одеяло и погрузиться в мир теплых историй о любви и дружбе. Если вы любите дорамы, наполненные искренними эмоциями, нежностью и уютом, то мы подобрали для вас лучшие новогодние сюжеты.

Эти истории поднимут настроение, заставят улыбнуться и даже слегка погрустить. От трогательных воспоминаний о первой любви до сказочных приключений с элементами волшебства — каждый из этих сериалов напоминает, что чудеса случаются не только в кино. Погружайтесь в атмосферу зимней романтики, переживайте за судьбы героев и вдохновляйтесь их смелостью и решимостью бороться за свое счастье.

«Красивая нуна, которая покупает мне еду»

Эта дорама согреет вас настоящей заботой и нежностью. Джин А, оптимистка и независимая женщина за тридцать, работает супервайзером в кофейне и чувствует себя вполне счастливой. Но одна встреча с младшим братом ее лучшей подруги, красавцем и романтиком, который еще и отлично готовит, заставляет ее взглянуть на жизнь иначе. Оказывается, что жизнь может быть не просто хорошей, а по-настоящему чудесной. И даже разница в возрасте не помеха для настоящих чувств.

«Премьер-министр и я»

Рождественская история о любви между министром Южной Кореи и журналисткой. Квон Юл — трудоголик, которому приходится совмещать работу и заботу о троих детях. Однажды он попадает в объектив скандальной журналистки Да Чон, и их пути неожиданно пересекаются. Несмотря на разницу во взглядах и характерах, судьба старается свести этих двоих, предлагая им шанс на счастье и любовь.

«Снежная башня»

Эпическая дорама в жанре китайского фэнтези, мир Уся, где сильные и смелые герои совершают подвиги во имя справедливости. В центре сюжета — Снежная башня, последний оплот правды и защиты, где укрылись потомки великих мечников. Дети погибших героев взрослеют и решают отомстить за своих отцов. Смогут ли любовь и сила духа растопить холод их сердец?

«Первый снег»

Трогательная история о первой любви, нежная и чистая, как сам первый снег. Мин, прибывший по обмену в Японию, знакомится с Нанаэ из Киото. Их отношения зарождаются на фоне культурного и языкового барьера, но оказываются необычайно трогательными. В дораме, без слов и жестов, только взглядами, герои передают всю глубину своей любви. А еще здесь можно увидеть молодого Ли Чжун Ки, так что поклонникам дорамы «Алые сердца: Коре» смотреть обязательно!

«Будет ли снег на Рождество?»

Рождественская драма о том, как прошлое влияет на настоящее. Кан Чжин с детства привык к переменам — его мать постоянно переезжала, и с каждой новой школой он начинал жизнь заново. Но однажды, в маленькой деревне, он встречает Чжи Ван, дочь врача, и влюбляется впервые. Судьба разлучила их, но встреча спустя годы пробуждает старые чувства. Смогут ли они начать всё сначала?

Если уже все посмотрели, вот вам еще 8 прекрасных корейских дорам, а еще писали про трех звезд корейских сериалов, которые в 50+ выглядят на 20: актрисы раскрыли секреты красоты.

Фото: Кадр из сериала «Красивая нуна, которая покупает мне еду», «Премьер-министр и я», «Первый снег»
Екатерина Адамова
