Хотели «вау», получили «ой»: пять супергеройских ролей, которые стали позором Голливуда

Даже миллионы долларов бюджета не спасают, если в костюм попадает не тот человек.

Мир супергероев жесток — фанаты прощают многое, но не провалы в кастинге. Иногда актёр вроде бы идеален на бумаге, но на экране всё разваливается: харизма мимо, химии ноль, а сценарий будто мстит. Эти пять ролей — живое напоминание, как одно неверное решение может обрушить целую франшизу.

Хэлли Берри — «Женщина-кошка» (2004)

Warner Bros. рассчитывал на громкое возвращение после паузы в «Бэтмене», но вместо блокбастера получился провал. Сценаристы полностью переписали историю, превратив Селину Кайл в новую героиню по имени Пейшенс Филлипс.

Берри старалась, но сюжет, костюмы и нелепая постановка сделали из фильма мем. Актриса сама пришла за антипремией «Золотая малина» и поблагодарила всех, «кто уговорил её сняться в этом кошмаре».

Джордж Клуни — «Бэтмен и Робин» (1997)

После тёмного и стильного «Бэтмена навсегда» франшиза решила «повеселиться». Клуни, с его фирменной улыбкой, не смог убедительно играть мрачного героя — зато стал воплощением ироничного мема.

Пластиковые костюмы с мышцами, ледяные каламбуры и резиновый пафос поставили крест на серии на восемь лет. Сам актёр потом шутил, что «убил Бэтмена собственными руками».

Джаред Лето — «Джокер» в «Отряде самоубийц» (2016)

От Лето ждали нового безумия — получили музыкальный клип с татуировками и зеленой помадой. Актёр настолько вжился в роль, что рассылал коллегам «подарки» в виде дохлых крыс, но в итоге его Джокеру досталось всего несколько минут экранного времени.

Фанаты недоумевали, студия молчала, а вскоре роль передали другим — без сожалений.

Джесси Айзенберг — Лекс Лютор в «Бэтмен против Супермена» (2016)

Вместо харизматичного гения — нервный айтишник с тараторящими монологами. Айзенберг сыграл Лекса Льютора как смесь Марка Цукерберга и студента-паникёра, и этот эксперимент с треском провалился.

Противостояние двух титанов превратилось в интеллектуальную дискуссию с энергетиком в руке. Даже фанаты DC признали: злодею не хватило угрозы.

Райан Рейнольдс — Хэл Джордан в фильме «Зелёный фонарь» (2011)

Сейчас Рейнольдс — звезда «Дэдпула», но до этого он сам шутил над «той зелёной ошибкой». Полностью нарисованный костюм, слабый сценарий и безвкусная графика убили надежды на франшизу.

Фильм стал примером того, как CGI может погубить актёра, а не спасти его. Позже Рейнольдс встроил этот позор в шутки «Дэдпула», окончательно закрыв тему.