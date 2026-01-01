Меню
Детектив про маньяка от НТВ с рейтингом 7,9 на КП: почему «Тень за спиной» стоит включить на каникулах

1 января 2026 13:46
Кадр из сериала «Тень за спиной»

Люди смотрят без отрыва от поедания новогодних салатов.

Если на новогодних каникулах не знаете, что включить, а тянет на мрачные детективы без праздничного глянца, стоит вспомнить сериал «Тень за спиной».

Проект НТВ 2018 года неожиданно хорошо заходит тем, кто любит истории про маньяков, расследования и вязкую атмосферу провинциальной жизни. Возрастное ограничение 18+ здесь не для вида.

Детектив из глубинки

Сюжет разворачивается в небольшом городе, где одна за другой исчезают женщины. Все случаи похожи: пропажи происходят после вечеринок, по одному и тому же сценарию. Следствие быстро приходит к мысли, что в городе действует серийный убийца.

Разбираться приезжает следователь Генпрокуратуры Николай Горобец, но поддержки от местных властей он не получает. В команду ему определяют молодого следователя Светлану Мирошникову и совсем неопытного оперативника Михаила Воробьева.

Создатели сериала не скрывают, что вдохновлялись делом ангарского маньяка. При этом «Тень за спиной» не пытается быть документальной реконструкцией. Это художественный детектив с любовными линиями, ложными версиями и драматургическими отвлечениями — прежде всего развлекательный формат.

Что работает, а что вызывает вопросы

Сильная сторона сериала — визуал и ритм. Картинка и монтаж выглядят уверенно, антураж провинциального городка создает нужное давление, а актеры старшего поколения — Иван Оганесян, Ксения Лаврова-Глинка, Сергей Мардарь — держат планку. История закручена плотно, без заметных провисаний, сериал легко смотрится залпом. Слабое место — молодые актеры.

«Игра актеров. Тут уже не так хорошо все. Понравилась игра Александра Ляпина, к нему ноль вопросов. Иван Оганесян и Карина Андоленко на твердую 4 — не скажу, что восторг, но претензий нет. А вот Михаил Тарабукин и Мария Столярова это разочарование. Столярова Настолько наиграно себя ведет, что аж оторопь берет, как режиссер это допустил. Так ненатурально, что аж четвертая стена трещит. Считаю ее самым слабым звеном в составе. Михаил получше, но роль у него серьезная, а я вижу в нем комедийного актера-повара», — пишут зрители в Сети.

Что в итоге получает зритель

Рейтинг 7,9 на Кинопоиске сериал получил не случайно. «Тень за спиной» — не идеальный, но крепкий и тревожный детектив, который хорошо ложится на длинные зимние вечера. Для тех, кто любит истории о серийных преступлениях и неспешное расследование без глянца, это вполне достойный выбор на праздники.

Ранее портал «Киноафиша» писал про новинки начала 2026 года на НТВ.

Фото: Кадр из сериала «Тень за спиной»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
