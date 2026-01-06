Меню
Нейросеть придумала сюжет для следующего мультика про трех богатырей: такого на экранах еще не было

6 января 2026 13:46
Кадр из мультфильма «Три богатыря и свет клином»

И не будет — ведь все идеи просто нафантазировал ИИ.

Предновогодней новинкой, которая плавно перетекла в праздники, стал мультфильм «Три богатыря и свет клином». Данная работа продолжила легендарную франшизу.

За годы ее развития герои встречались уже и с морским царем, и с принцессой Египта, побывали на дальних берегах и нашли пуп Земли. А мы попросили нейросеть придумать, куда богатыри отправятся в следующий раз.

«ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРОПАВШИЙ ВРЕМЯГРАД»

Сюжет:

В княжестве начинается настоящий хаос: дни длятся по минуте, ночи — по пять часов, лето сменяется зимой за один час, а все часы показывают разное время. Князь в панике: скоро прибывает посол Византии для подписания важнейшего договора, а во дворце уже неделю — вечный полдень, и все придворные ходят сонные.

Выясняется, что причиной всему — пропажа «Времяграда». Это не город, а древний механизм, созданный легендарным мастером Дажьбогом. Он выглядит как сложный амулет-ларец и скрыто хранился в пещерах Киево-Печерской лавры, мягко регулируя ход времени на Руси. Его украли.

Богатырям поручено найти вора и вернуть «Времяград», пока Русь не погрузилась в вечный временной беспорядок. Подозрение падает на нового персонажа — странствующего часовщика-алхимика Себастьяна, который недавно показывал «диковинные механические часы с кукушкой».

Кадр из мультфильма «Три богатыря и свет клином»

Повороты сюжета:

Юлий и петля времени. Конь Юлий, съевший странный временной цветок, попадает в свою собственную петлю времени: каждые 10 минут для него всё начинается заново. Это становится и проблемой (он всё время повторяет одни и те же фразы), и ключом к разгадке (он помнит все версии произошедшего).

Вор с добрыми намерениями. Часовщик Себастьян действительно взял «Времяград», но не из злого умысла. Он — последний ученик Дажьбога, а механизм сломался. Себастьян пытался его починить, но не справился и случайно активировал «аварийный режим», вызвав временные аномалии. Теперь же «Времяград» забрали у него настоящие злодеи.

Новые противники — «Банда Застоя». Это трио: Лень Морская (управляет сном и апатией), Тупик Каменный (замедляет любое движение и мысль) и их главарь — Скука Вечная. Они хотят остановить время на Руси навсегда, чтобы страна погрузилась в вечный, непроглядный застой, где ничего не происходит и ни к чему не нужно стремиться. Их логово — Дворец Отложенных Дел.

Погоня сквозь эпохи. Чтобы догнать «Банду Застоя», богатырям с помощью повреждённого «Времяграда» придётся совершить прыжки по ключевым моментам русской истории, где время текло по-разному.

В финале, во Дворце Отложенных Дел, богатырям предстоит не обычная битва. Их оружие — воспоминания, мечты и планы на будущее.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из мультфильма «Три богатыря и свет клином» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
