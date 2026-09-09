Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи «Невский», «Трудно быть богом» и криминальный СССР: что смотреть на НТВ этой осенью

«Невский», «Трудно быть богом» и криминальный СССР: что смотреть на НТВ этой осенью

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Невский»

Второй проект я жду с нетерпением.

Осенний сезон НТВ получился очень разным: здесь есть продолжения популярных детективов, фантастика по Стругацким и истории о советском криминальном мире. Я выбрала три проекта, которые особенно выделяются на фоне остальных.

«Невский», 8-й сезон

Пожалуй, одно из самых ожидаемых возвращений осени. Новый сезон получил название «Тайна наследства Архитектора», а значит, главная интрига снова будет связана с делом, которое давно не дает покоя героям.

Генерал Кондратьев вернется на прежнюю должность, а параллельно героям предстоит расследовать дело серийного убийцы в Санкт-Петербурге. Не обойдется и без личных драм: история погибшего Павла Семенова и скрывающейся Татьяны Беловой тоже получит продолжение.

В сезоне заявлено сразу 30 серий — поклонникам «Невского» точно будет чем заняться.

«Трудно быть богом» — Стругацкие на НТВ

«Трудно быть богом»

А вот здесь нас ждет совсем другой жанр. Сериал по мотивам повести братьев Стругацких рассказывает об ученом Антоне, который оказывается в средневековом мире и пытается помочь его жителям, не нарушив главный запрет — не вмешиваться в естественный ход истории.

Правда, это не буквальная экранизация. Авторы расширили вселенную Стругацких, добавили новых героев и собственные сюжетные линии. В проекте сыграли Федор Бондарчук, Сергей Безруков, Леонид Ярмольник и Никита Кологривый.

На НТВ сериал ожидается в декабре, а онлайн-премьера уже состоялась на Wink 3 сентября.

«Айда!» — криминальная Казань 1970-х

Любителям историй про советские группировки стоит обратить внимание на эту восьмисерийную криминальную драму. Действие происходит в Казани 1970-х, где существуют молодежные банды со своими правилами и законами.

В центре истории — подросток, переехавший из Волгограда и постепенно втягивающийся в жизнь местной группировки. По атмосфере сериал действительно может напомнить «Слово пацана», только действие перенесено на несколько десятилетий назад.

Сначала «Айда!» выйдет на START, а затем доберется до эфира НТВ.

Получается отличный осенний набор: петербургский детектив, масштабное фэнтези по Стругацким и криминальная история о советской молодежи. Осталось только выбрать, с чего начать.

Ранее мы писали: Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории.

Фото: Кадр из сериала «Невский»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Читать дальше 3 сентября 2026
Эти 7 сериалов НТВ получили продолжение в 2026 году: не только «Невский» и «Первый отдел» Эти 7 сериалов НТВ получили продолжение в 2026 году: не только «Невский» и «Первый отдел» Читать дальше 11 сентября 2026
Между советским хитом и «Невским» я выберу второе: 3 причины, по которым я люблю этот сериалами Между советским хитом и «Невским» я выберу второе: 3 причины, по которым я люблю этот сериалами Читать дальше 9 сентября 2026
Фёдор Бондарчук ответил на критику поклонников «Трудно быть богом»: сериал — не экранизация Стругацких Фёдор Бондарчук ответил на критику поклонников «Трудно быть богом»: сериал — не экранизация Стругацких Читать дальше 8 сентября 2026
На ИВИ зрители прямо сейчас запоем смотрят эти 3 проекта: два свежих сериала и один хит лета 2026 На ИВИ зрители прямо сейчас запоем смотрят эти 3 проекта: два свежих сериала и один хит лета 2026 Читать дальше 11 сентября 2026
«Дальше будет вау!»: что известно о продолжении «Истории его служанки» «Дальше будет вау!»: что известно о продолжении «Истории его служанки» Читать дальше 11 сентября 2026
КИОН готовит новый сериал по сценарию Сергея Минаева: с Безруковым в главной роли КИОН готовит новый сериал по сценарию Сергея Минаева: с Безруковым в главной роли Читать дальше 11 сентября 2026
Этот российский детектив не зря сравнивают с «Ганнибалом»: держит в напряжении до финала Этот российский детектив не зря сравнивают с «Ганнибалом»: держит в напряжении до финала Читать дальше 11 сентября 2026
«Не хуже советского кино»: этот российский сериал 2026 года покорил зрителей — и заслуженно «Не хуже советского кино»: этот российский сериал 2026 года покорил зрителей — и заслуженно Читать дальше 10 сентября 2026
Этот российский сериал только вышел, а его уже считают главным открытием 2026 года: лично я жду все серии разом Этот российский сериал только вышел, а его уже считают главным открытием 2026 года: лично я жду все серии разом Читать дальше 10 сентября 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше