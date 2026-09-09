«Невский», «Трудно быть богом» и криминальный СССР: что смотреть на НТВ этой осенью

Второй проект я жду с нетерпением.

Осенний сезон НТВ получился очень разным: здесь есть продолжения популярных детективов, фантастика по Стругацким и истории о советском криминальном мире. Я выбрала три проекта, которые особенно выделяются на фоне остальных.

«Невский», 8-й сезон

Пожалуй, одно из самых ожидаемых возвращений осени. Новый сезон получил название «Тайна наследства Архитектора», а значит, главная интрига снова будет связана с делом, которое давно не дает покоя героям.

Генерал Кондратьев вернется на прежнюю должность, а параллельно героям предстоит расследовать дело серийного убийцы в Санкт-Петербурге. Не обойдется и без личных драм: история погибшего Павла Семенова и скрывающейся Татьяны Беловой тоже получит продолжение.

В сезоне заявлено сразу 30 серий — поклонникам «Невского» точно будет чем заняться.

«Трудно быть богом» — Стругацкие на НТВ

А вот здесь нас ждет совсем другой жанр. Сериал по мотивам повести братьев Стругацких рассказывает об ученом Антоне, который оказывается в средневековом мире и пытается помочь его жителям, не нарушив главный запрет — не вмешиваться в естественный ход истории.

Правда, это не буквальная экранизация. Авторы расширили вселенную Стругацких, добавили новых героев и собственные сюжетные линии. В проекте сыграли Федор Бондарчук, Сергей Безруков, Леонид Ярмольник и Никита Кологривый.

На НТВ сериал ожидается в декабре, а онлайн-премьера уже состоялась на Wink 3 сентября.

«Айда!» — криминальная Казань 1970-х

Любителям историй про советские группировки стоит обратить внимание на эту восьмисерийную криминальную драму. Действие происходит в Казани 1970-х, где существуют молодежные банды со своими правилами и законами.

В центре истории — подросток, переехавший из Волгограда и постепенно втягивающийся в жизнь местной группировки. По атмосфере сериал действительно может напомнить «Слово пацана», только действие перенесено на несколько десятилетий назад.

Сначала «Айда!» выйдет на START, а затем доберется до эфира НТВ.

Получается отличный осенний набор: петербургский детектив, масштабное фэнтези по Стругацким и криминальная история о советской молодежи. Осталось только выбрать, с чего начать.

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