«Невозможно слушать его бормотание»: как Андрей Смоляков стал главной претензией к «Оперативной памяти» — зрители негодуют

Еще несколько лет назад имя Андрея Смолякова в титрах было почти знаком качества. Его смотрели «на автомате», не вникая в аннотации. Но с сериалом «Оперативная память» случилась странная вещь: часть зрителей отказалась от просмотра именно из-за него. И, как ни парадоксально, зря.

«Смоляков — и снова он»

За последние годы актер действительно стал появляться на экране часто. Для кого-то — слишком часто. В комментариях все чаще звучит усталое: «Опять Смоляков». Не из-за плохой игры, а из-за эффекта перенасыщения. Но «Оперативная память» — как раз тот случай, когда количество переходит в качество.

«У Смолякова ужасная дикция: невозможно слушать его бормотание, поэтому я не смотрю».

Не роль, а ярлык

В Сети активно пишут, что сериал игнорируют по причинам, не связанным с сюжетом. Кому-то не понравились старые интервью актера, кому-то — его репутация «неудобного». В итоге художественное произведение оценивают не по экрану, а по заголовкам. При этом никаких запретов, скандалов или официальных претензий к актеру нет — иначе сериал просто не вышел бы на НТВ.

«Если актер по возрасту не соответствует роли, это рождает у зрителя недоверие по Станиславскому. Никто не будет смотреть на 60-летнюю актрису, играющую Джульетту, даже если она обладает высоким актерским мастерством и в жизни является образцовой матерью и бабушкой».

Возраст как аргумент

Еще один упрек — возраст. Смолякову 66, и он не пытается это скрывать. Но в «Оперативной памяти» он играет майора с прогрессирующей деменцией, человека на изломе профессии и жизни. Здесь возраст — не помеха, а ключ к роли. Это не мискаст, а точное попадание.

«В МВД существует предельный возраст службы в зависимости от звания. Так, для майора он составляет 55 лет, для генерала — 65. Смолякову уже поздно играть даже генералов, не то что майоров».

Ради чего стоит смотреть

«Оперативная память» — не революция жанра, а крепкий, спокойный детектив. И главный его плюс — именно Смоляков: сдержанный, уставший, очень живой. Плюс удачный дуэт с Кузьмой Сапрыкиным, который добавляет истории нужный контраст.

Иногда зрители отказываются от сериалов по причинам, которые не имеют отношения к экрану. В случае с «Оперативной памятью» — это как раз тот самый случай.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что будет в новом сериале «Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш».