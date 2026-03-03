Меню
Netflix вытащил из закромов: почему старый фильм «Сопротивление банкира» стоит смотреть в 2026 году

Netflix вытащил из закромов: почему старый фильм «Сопротивление банкира» стоит смотреть в 2026 году

3 марта 2026 10:23
Кадр из фильма «Сопротивление банкира»

Март обещает быть насыщенным яркими кинопоказами.

В марте российские зрители увидят новинку об историческом процессе, одну из главных ролей в которой сыграл Рассел Кроу. Однако Netflix уже сейчас решил поддержать тематику Второй мировой войны и ненадолго вернул в свой каталог картину «Сопротивление банкира».

О чем фильм

Историческая драма о нидерландских братьях-банкирах- Вальравене и Гийсе ван Холлах, которые в годы нацистской оккупации Амстердама создают подпольный банк. Рискуя семьями и собственными жизнями, они снабжают финансами голландское сопротивление и замедляют наступление нацистской военной машины.

Почему стоит посмотреть

Советую посмотреть «Сопротивление банкира», потому что проект основан на фактах и одобрен членами семьи ван Холлов. Это не выдуманная драма для рейтингов, это истории реальных людей, и это придаёт каждому кадру особые эмоции. В картине сцены с финансовыми операциями постоянно пересекаются с постоянной угрозой разоблачения: картина все время держит в напряжении.

И наконец, фильм открывает малоизвестные страницы оккупации Нидерландов. Это не просто ещё одна военная история — это новые факты, новые лица, новые смыслы, которые служат дополнительными паззлами для понимания страшного периода.

Фото: Кадр из фильма «Сопротивление банкира»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
