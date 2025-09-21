Netflix выстрелил «Заложником»: пять мощных серий без тормозов и передышек — глотаются все сразу

Политический триллер смотрится за вечер, но ощущается как целый марафон.

У Netflix вышел сериал «Заложник» (Hostage, 2025), и это тот случай, когда пять серий умудряются вместить событий на полноценный сезон.

Автор сценария Мэтт Чарман, соавтор «Шпионского моста» Стивена Спилберга, выдал историю, где политическая драма и личная трагедия сплетаются в напряжённый триллер.

Политика на грани взрыва

Премьер-министр Великобритании Эбигейл Далтон с первых дней на посту вызывает раздражение и у элиты, и у простых людей.

Чиновники беснуются из-за сокращений военного бюджета, граждане негодуют из-за дефицита лекарств.

Ситуация становится критической, когда похищают её мужа. Теперь под угрозой не только её карьера, но и саммит с президентом Франции Вивьен Туссан. Кажется, что враги подстерегают с каждой стороны, а выхода нет.

Живые героини и сильная актёрская игра

«Заложник» избегает клише о непобедимых политиках и спецслужбах. Здесь лидеры стран показаны живыми людьми, которые ошибаются, сомневаются и борются со страхом.

Сюранна Джоунс («Джентльмен Джек») в роли Далтон и Жюли Дельпи («Перед рассветом») под маской Туссан создают правдоподобный дуэт, где сила сочетается с уязвимостью.

Их игра удерживает внимание даже тогда, когда сценарий сбивается на штампы.

Плюсы и минусы напряжённого ритма

Темп сериала поражает: сюжет мчится вперёд, не давая зрителю ни секунды на паузу. Это и плюс, и минус одновременно.

С одной стороны, смотреть «Заложник» удобно за один вечер — эпизоды захватывают и ведут дальше.

С другой — в такой спешке недоработанными остаются антагонисты, а политическая линия местами выглядит шаржем. Но именно динамика превращает огрехи в детали, которые не успеваешь заметить.

