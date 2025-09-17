Эти 5 криминальных мини-сериалов не зря называют эталонными: каждый эпизод как произведение искусства

Криминальные мини-сериалы — это особый жанр, где нельзя позволить себе слабый эпизод.
Здесь всё работает на драматургию: напряжение растёт от серии к серии, а финал становится точкой невозврата.
Мы собрали пять проектов, которые критики и зрители называют эталонными — каждый эпизод в них звучит как финальный.
«Однажды ночью» (2016)
Мини-сериал HBO о студенте Назире Хане, которого обвиняют в убийстве после случайной ночи.
Сюжет постепенно превращается в исследование сломанной судебной системы и предвзятости общества. Каждая серия — новый виток кошмара, от которого невозможно оторваться. IMDb: 8,5.
«Невозможно поверить» (2019)
Netflix экранизировал реальную историю девушки, которую обвинили в ложном доносе об изнасиловании.
Только годы спустя детективы доказывают её правоту. Мощная драма с Кейтлин Дивер, Тони Коллетт и Мэррит Уивер не оставляет равнодушных. IMDb: 8,4.
«Ломка» (2021)
Хроника опиоидного кризиса в США от Hulu. Несколько сюжетных линий переплетаются в одну трагедию, а Майкл Китон за роль врача получил «Золотой глобус».
Каждая серия — удар по нервам, от которого трудно оправиться. IMDb: 8,6.
«Братья по оружию» (2001)
Да, это военная драма, но и в ней — правда о преступлениях войны. Том Хэнкс и Стивен Спилберг показали Вторую мировую глазами бойцов 506-го полка. Реализм поражает, а драматургия не даёт выдохнуть. IMDb: 9,4.
«Исчезновение на пути Святого Иакова» (2025)
Французско-бельгийская премьера о девочке, исчезнувшей по пути в школу. Новая зацепка спустя пять лет возрождает расследование, а маленький городок постепенно раскрывает свои тёмные тайны. Атмосфера и напряжение сравнимы с лучшими работами жанра. IMDb: 7,6.
Таблица рейтингов IMDb
|Сериал
|Год
|Рейтинг IMDb
|Однажды ночью
|2016
|8,5
|Невозможно поверить
|2019
|8,4
|Ломка
|2021
|8,6
|Братья по оружию
|2001
|9,4
|Исчезновение на пути Святого Иакова
|2025
|7,6
