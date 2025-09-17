Эти 5 криминальных мини-сериалов не зря называют эталонными: каждый эпизод как произведение искусства

Пять историй, которые держат в напряжении до последнего кадра.

Криминальные мини-сериалы — это особый жанр, где нельзя позволить себе слабый эпизод.

Здесь всё работает на драматургию: напряжение растёт от серии к серии, а финал становится точкой невозврата.

Мы собрали пять проектов, которые критики и зрители называют эталонными — каждый эпизод в них звучит как финальный.

«Однажды ночью» (2016)

Мини-сериал HBO о студенте Назире Хане, которого обвиняют в убийстве после случайной ночи.

Сюжет постепенно превращается в исследование сломанной судебной системы и предвзятости общества. Каждая серия — новый виток кошмара, от которого невозможно оторваться. IMDb: 8,5.

«Невозможно поверить» (2019)

Netflix экранизировал реальную историю девушки, которую обвинили в ложном доносе об изнасиловании.

Только годы спустя детективы доказывают её правоту. Мощная драма с Кейтлин Дивер, Тони Коллетт и Мэррит Уивер не оставляет равнодушных. IMDb: 8,4.

«Ломка» (2021)

Хроника опиоидного кризиса в США от Hulu. Несколько сюжетных линий переплетаются в одну трагедию, а Майкл Китон за роль врача получил «Золотой глобус».

Каждая серия — удар по нервам, от которого трудно оправиться. IMDb: 8,6.

«Братья по оружию» (2001)

Да, это военная драма, но и в ней — правда о преступлениях войны. Том Хэнкс и Стивен Спилберг показали Вторую мировую глазами бойцов 506-го полка. Реализм поражает, а драматургия не даёт выдохнуть. IMDb: 9,4.

«Исчезновение на пути Святого Иакова» (2025)

Французско-бельгийская премьера о девочке, исчезнувшей по пути в школу. Новая зацепка спустя пять лет возрождает расследование, а маленький городок постепенно раскрывает свои тёмные тайны. Атмосфера и напряжение сравнимы с лучшими работами жанра. IMDb: 7,6.

Таблица рейтингов IMDb

Сериал Год Рейтинг IMDb Однажды ночью 2016 8,5 Невозможно поверить 2019 8,4 Ломка 2021 8,6 Братья по оружию 2001 9,4 Исчезновение на пути Святого Иакова 2025 7,6

