Киноафиша Статьи Эти 5 криминальных мини-сериалов не зря называют эталонными: каждый эпизод как произведение искусства

Эти 5 криминальных мини-сериалов не зря называют эталонными: каждый эпизод как произведение искусства

17 сентября 2025 21:31
«Ломка»

Пять историй, которые держат в напряжении до последнего кадра.

Криминальные мини-сериалы — это особый жанр, где нельзя позволить себе слабый эпизод.

Здесь всё работает на драматургию: напряжение растёт от серии к серии, а финал становится точкой невозврата.

Мы собрали пять проектов, которые критики и зрители называют эталонными — каждый эпизод в них звучит как финальный.

«Однажды ночью» (2016)

Мини-сериал HBO о студенте Назире Хане, которого обвиняют в убийстве после случайной ночи.

Сюжет постепенно превращается в исследование сломанной судебной системы и предвзятости общества. Каждая серия — новый виток кошмара, от которого невозможно оторваться. IMDb: 8,5.

«Однажды ночью» (2016)

«Невозможно поверить» (2019)

Netflix экранизировал реальную историю девушки, которую обвинили в ложном доносе об изнасиловании.

Только годы спустя детективы доказывают её правоту. Мощная драма с Кейтлин Дивер, Тони Коллетт и Мэррит Уивер не оставляет равнодушных. IMDb: 8,4.

«Невозможно поверить» (2019)

«Ломка» (2021)

Хроника опиоидного кризиса в США от Hulu. Несколько сюжетных линий переплетаются в одну трагедию, а Майкл Китон за роль врача получил «Золотой глобус».

Каждая серия — удар по нервам, от которого трудно оправиться. IMDb: 8,6.

«Братья по оружию» (2001)

Да, это военная драма, но и в ней — правда о преступлениях войны. Том Хэнкс и Стивен Спилберг показали Вторую мировую глазами бойцов 506-го полка. Реализм поражает, а драматургия не даёт выдохнуть. IMDb: 9,4.

«Исчезновение на пути Святого Иакова» (2025)

Французско-бельгийская премьера о девочке, исчезнувшей по пути в школу. Новая зацепка спустя пять лет возрождает расследование, а маленький городок постепенно раскрывает свои тёмные тайны. Атмосфера и напряжение сравнимы с лучшими работами жанра. IMDb: 7,6.

Таблица рейтингов IMDb

Сериал Год Рейтинг IMDb
Однажды ночью 2016 8,5
Невозможно поверить 2019 8,4
Ломка 2021 8,6
Братья по оружию 2001 9,4
Исчезновение на пути Святого Иакова 2025 7,6

Также прочитайте: Шесть серий — и ни секунды лишней: этот детективный сериал затягивает так, что начинаешь вечером, а заканчиваешь утром

Фото: Кадры из сериалов «Однажды ночью» (2016), «Невозможно поверить» (2019), «Ломка» (2021)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
